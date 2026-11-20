E’ ritenuto un broker di altissimo livello, gravato da plurimi precedenti penali, fornitore stabile di una pluralità di organizzazioni criminali, ma, ciò nonostante la Suprema Corte, sesta sezione penale, condividendo ancora una volta le argomentazioni giuridiche dell’avvocato Dario Vannetiello, ha annullato la ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 24.09.26 dal Tribunale del riesame di Catanzaro nei confronti di Pietro Parisi, la quale aveva a sua volta confermato la ciclopica ordinanza depositata dal Gip territoriale in data 09.04.26.

Travolta sia la pesante accusa di appartenenza di Parisi con ruolo di vertice della associazione, sia il concorso in ben sei distinti episodi di cessione di notevoli quantitativi di sostanza stupefacente, questi ultimi pure aggravati dall’aver agevolato la organizzazione di tipo mafioso ”vibonese” Emanuele-Idà operante in tutto il territorio nazionale. Vani sono stati i tentativi del Procuratore Generale finalizzati ad ottenere la conferma della ipotesi accusatoria.

Il broker avrebbe organizzato le forniture grazie all’utilizzo di un criptofonino – con l’utilizzo della piattaforma SKY-ECC – consegne di narcotico che sarebbero avvenute a Bologna per essere destinate al mercato nella regione Lombardia, così il Parisi consentendo l’espansione della consorteria, ma le critiche avanzate dal cassazionista hanno fatto breccia nei giudici capitolini ed hanno determinato l’annullamento dell’ordinanza ricorsa. Dovrà procedersi ad un nuovo giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro all’esito del deposito della motivazione della sentenza da parte della Corte di Cassazione.

Trattasi della seconda decisione favorevole con annullamento totale ottenuta innanzi alla Suprema Corte da Pietro Parisi, maturata a distanza di pochissimi giorni. Infatti, precisamente in data 11.11.26, la Corte di Cassazione, sempre grazie ad altro e diverso ricorso a firma dell’avv. Dario Vannetiello, ha annullato in toto con rinvio altra ordinanza emessa in data 08.06.26 dal Tribunale del riesame di Catanzaro – la quale aveva confermato la ordinanza emessa dal Gip in data 18.03.26 – afferente ad altri episodi di narcotraffico su scala nazionale, realizzati dalla ndrangheta cd. dell’Ariola, gruppo e realtà criminale esistente nelle terre vibonesi sin dal 1980.

I due totali annullamenti delle ordinanze emesse dal Tribunale del riesame di Catanzaro di cui ha beneficiato il famigerato narcotrafficante Pietro Parisi, essendo avvenuti in stretta successione temporale innanzi ai giudici di legittimità e rispetto a due distinte mega organizzazioni criminali, rappresentano un caso rarissimo, se non unico.