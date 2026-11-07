‘Ndrangheta a Rosarno, clamorosa assoluzione nel processo “Blu Notte”: chiesti 13 anni per Francesco Mandaglio, torna libero

Si è concluso con una sentenza di assoluzione il processo a carico di Francesco Mandaglio, coinvolto nella maxioperazione antimafia «Blu Notte», scattata il 13 dicembre 2022 e condotta dai Carabinieri sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Il Tribunale di Palmi, in composizione collegiale, presieduto dalla dott.ssa Manfredonia, ha pronunciato nella giornata di ieri la sentenza relativa al troncone celebrato con rito ordinario, assolvendo Mandaglio dall’accusa di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, per la quale la Procura aveva richiesto una condanna a 13 anni di reclusione.

L’operazione «Blu Notte», che nel dicembre 2022 aveva portato all’esecuzione di 65 misure cautelari in 16 province italiane, era scaturita da un’articolata attività investigativa avviata nel settembre 2019 dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Gioia Tauro. Al centro dell’inchiesta vi erano i presunti nuovi assetti della cosca Bellocco di Rosarno, con contestazioni che spaziavano dall’associazione mafiosa alle estorsioni, dal traffico di stupefacenti al riciclaggio. Nell’ambito di tale procedimento, Francesco Mandaglio era stato raggiunto da un provvedimento di custodia cautelare in carcere e chiamato a rispondere della grave accusa associativa.

All’esito del dibattimento, il Tribunale di Palmi ha pronunciato nei suoi confronti una sentenza assolutoria, disattendendo la richiesta di condanna formulata dalla pubblica accusa e disponendone l’immediata scarcerazione. La difesa di Francesco Mandaglio è stata sostenuta dagli avvocati Antonio Cimino e Luca Cianferoni, con la collaborazione degli avvocati Mara Campagnolo e Antonio Papalia.