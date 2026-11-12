‘Ndrangheta a Cosenza, processo Acheruntia: assolto l’ex assessore regionale Michele Trematerra

L’ex assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, Michele Trematerra, è stato assolto dalle accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettorale nel processo ‘Acheruntia’. La sentenza è stata pronunciata oggi dal Tribunale di Cosenza, presieduto dal giudice Carmen Ciarcia. In particolare, per l’ex esponente della giunta regionale calabrese, essendo venuta meno l’aggravante mafiosa, un capo di accusa è stato riqualificato e dichiarato prescritto, mentre per l’altro capo è stato assolto con la formula ‘perché il fatto non sussiste’. Anche la Dda di Catanzaro, al termine della requisitoria, aveva chiesto l’assoluzione per Trematerra.

Al centro dell’inchiesta ‘Acheruntia’, del 2015, l’ipotesi dell’esistenza sul territorio di Acri, in provincia di Cosenza, di una cellula mafiosa collegata al clan Lanzino di Cosenza. Tra i reati contestati, anche estorsioni, usura e minacce ai danni di imprenditori e commercianti locali. L’accusa originaria nei confronti di Trematerra riguardava le Regionali del 2010, quando la sua elezione sarebbe stata favorita dal sostegno delle cosche di ‘ndrangheta.

Coinvolti anche l’ex sindaco di Acri, Luigi Maiorano, anch’egli assolto, e l’ex consigliere comunale Angelo Gencarelli, condannato a tre anni di reclusione per un solo capo di imputazione e assolto per l’altro capo, dichiarato prescritto. Sette le condanne disposte in primo grado nei confronti di altrettanti imputati, di cui la più alta a 14 anni.

Antoniozzi: “felicità e amarezza per vicenda Trematerra”

“Sono felice che Michele Trematerra sia uscito da un incubo. Allo stesso tempo la sua assoluzione dopo dodici anni suscita amarezza. Michele fu accusato di concorso esterno con la mafia. Ha lasciato la politica e ha vissuto un inferno. Tutto questo non è accettabile. Questa vicenda non deve farci perdere fiducia nella magistratura, ne far pensare che non esista la mafia o che non esista la corruzione. Ma deve farci riflettere sulla necessità di poter disporre di giudizi celeri e di evitare processi mediatici”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

“Alla politica spetta anche il compito di evitare di commentare azioni giudiziarie non conoscendo i dettagli e i particolari. L’assoluzione di Michele è una notizia che non mi sorprende. È sempre stato un uomo perbene. Sarebbe importante se tutti gli schieramenti politici senza delegittimare la magistratura osservassero il silenzio dinanzi a operazioni giudiziarie che per loro natura sono soggette ad errori. E aspettassero i successivi gradi di valutazione”.