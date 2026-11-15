Nations League, l’Italia si ferma sul più bello: 4-1 dal Belgio, brusco stop nel percorso di crescita degli azzurri

Ancora ebbri dall’entusiasmante successo sulla Francia, i giovani azzurri di Mancini subiscono un brusco stop nel proprio, lungo, percorso di crescita proprio sul più bello, nella gara decisiva per la qualificazione alla fase finale della Nations League. Un peccato, perchè l’Italia era padrona del suo destino e si è vista scavalcare da Belgio e Francia (vincitrice 2-1 sulla Turchia e prima nel girone). Una sosta forzata che, probabilmente è anche sintomatica nel processo di maturazione di una squadra che Mancini ha deciso di svecchiare, un po’ per scelta, visti i tanti infortuni (out Di Lorenzo, Frattesi, Kean e Mancini, Locatelli, Cambiaso per citarne alcuni, Di Marco in panchina), un po’ per necessità, per dare il via al nuovo corso e testare nuovi asset per il futuro della Nazionale.

La partita si mette pure sui binari giusti: Kayode mette dentro dalla destra all’11’, Pio Esposito piazza la zampata e firma lo 0-1 che apre le danze. Poi 9 minuti di buio. Il Belgio pareggia con De Cuyper, passa in vantaggio con Ngoy in mischia, cala il tris con Doku. Tre gol, uno dietro l’altro, a dir poco devastanti per il morale di qualsiasi squadra.

Nella ripresa l’Italia va in affanno: il Belgio che rischia poco dietro, scherma il centrocampo con un sontuoso Lavia e libera la fantasia del pacchetto offensivo che vede De Bruyne galleggiare fra i reparti e gli esterni, Doku e Moreira, arare continuamente le due fasce facendo ammattire la retroguardia azzurra. Una girata di Vergara, fermata con un gomito attaccato al corpo, ma un po’ sporgente, dà il via al contropiede che il Belgio capitalizza con Moreira per il 4-1 che punisce ulteriormente gli azzurri. A tempo quasi scaduto Pio Esposito fallisce dal dischetto il gol che avrebbe reso meno amaro il passivo.

Serve pazienza con questa nuova Italia, serve tempo e poter sbagliare. Del resto, visti i disastri del passato in cui l’alibi della gioventù non c’era, Mancini ha ancora parecchio credito da spendere.