Un regalo di Natale per sostenere concretamente il diritto alla salute e promuovere una cultura di pace. Anche quest’anno Emergency torna in Calabria con una serie di iniziative solidali che coinvolgono Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza. Nelle prime due città sono già operativi i tradizionali negozi natalizi dell’organizzazione, mentre dal 4 all’8 dicembre i volontari saranno presenti in piazza XI Settembre a Cosenza con il “Panettone Fatto per Bene”. L’obiettivo è sostenere i progetti sanitari gratuiti dell’associazione in Italia e nelle aree del mondo colpite da guerre e povertà, con particolare attenzione alla popolazione della Striscia di Gaza, chiamata ad affrontare il quarto inverno in condizioni di estrema precarietà. Da oltre trent’anni Emergency offre assistenza sanitaria alle persone più vulnerabili, promuovendo il rispetto dei diritti umani. L’organizzazione, fondata in Italia nel 1994, ha operato complessivamente in 21 Paesi, curando gratuitamente oltre 14 milioni di persone.

Emergency, i negozi di Natale a Reggio Calabria e Catanzaro: indirizzi e orari

A Reggio Calabria, il negozio di Natale di Emergency si trova in via Giurato 28 ed è aperto dal 25 novembre al 24 dicembre, dal martedì alla domenica, dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00. A Catanzaro, invece, lo spazio solidale è operativo dal 21 novembre in via Antonio Menniti Ippolito 32 e resterà aperto fino alla vigilia di Natale. Gli orari ordinari sono dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 20:00, mentre il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 17:00 alle 20:00. Sono previste alcune variazioni in prossimità delle festività: il 21 dicembre il negozio di Catanzaro aprirà alle 18:30, il 20 e il 23 dicembre sarà aperto dalle 10:30 alle 20:00, mentre il 24 dicembre dalle 10:30 alle 18:30. Gli acquisti contribuiranno a finanziare le attività sanitarie dell’organizzazione in Ucraina, Gaza, Sudan, Afghanistan, Uganda, Sierra Leone, Iraq, Etiopia, Eritrea, Siria e nel Mar Mediterraneo.

Artigianato dal mondo, moda e regali sostenibili

L’offerta dei negozi natalizi comprende numerose idee regalo a prezzi contenuti, dagli accessori agli articoli di moda, passando per giochi, oggetti per la casa e prodotti realizzati attraverso filiere etiche e sostenibili. Tra le proposte firmate Emergency figurano l’agenda e il calendario 2027, le nuove magliette con messaggi di pace, quella dedicata alle parole di Gino Strada per i 32 anni dell’associazione e quella nata dalla collaborazione con Altan e La Pimpa. Spazio anche alla graphic novel “Il Diavolo Muto”, composta da otto racconti illustrati da celebri disegnatori e basati sulle testimonianze dirette raccolte dall’organizzazione nella Striscia di Gaza. L’angolo Handmade, presente in 20 città italiane, propone invece sciarpe, berretti in lana e piccoli oggetti per la casa realizzati gratuitamente da volontarie e sostenitrici, il cui ricavato è interamente destinato ai progetti dell’associazione.

Particolarmente ricca è la selezione di prodotti provenienti dall’artigianato internazionale: dagli orsetti della pace cuciti a mano in Afghanistan ai vetri artigianali di Herat, passando per i gioielli in ceramica tradizionale realizzati in Iran da giovani artisti, ragazze madri e persone vulnerabili. Dalla Siria arrivano i saponi artigianali Syriana di Aleppo, a base di olio d’oliva e alloro, la cui vendita sostiene i progetti dell’associazione Kids Rainbow per la cura e l’istruzione dei bambini rifugiati. Disponibili anche oggetti in carta riciclata, portafoto e sciarpe delle cooperative sociali dello Sri Lanka, decorazioni e gioielli provenienti da Thailandia, Indonesia e Perù, articoli di cancelleria ricavati dal riciclo degli escrementi di elefante, presepi realizzati nelle favelas intorno a Lima e accessori natalizi dell’impresa egiziana Almeerath, prodotti con rame, perline e vetro soffiato attraverso l’antica tecnica beduina Shefteshi.

Un’attenzione particolare è riservata alla sostenibilità ambientale e alla cura della persona, con le matite Perpetua in grafite riciclata di Alisea, realizzate in Italia attraverso la collaborazione con cooperative sociali impegnate nell’inclusione delle persone con disabilità, i cosmetici biologici e biosostenibili di Officina Naturae, formulati a Rimini con ingredienti a chilometro zero e senza plastica, i cosmetici solidi e i saponi naturali artigianali di Artemide Lab, confezionati in bioplastica da mais e cartoncino certificato FSC, e i prodotti alimentari di Negozio Leggero, pensati per ridurre gli sprechi.

Natale solidale con i prodotti realizzati nelle carceri italiane

Una parte significativa delle proposte gastronomiche proviene dall’economia carceraria e dai laboratori di reinserimento lavorativo. Tra le realtà coinvolte figurano Idee in Fuga, con biscotti, torte, composte e tisane prodotti attraverso i laboratori della Casa di Reclusione San Michele e della Casa Circondariale di Alessandria; L’Arcolaio, con dolci tipici siciliani biologici e senza glutine realizzati dai detenuti del carcere di Siracusa; la Pasticceria Giotto, con le specialità preparate nel laboratorio del carcere Due Palazzi di Padova; Sprigioniamo Sapori, con croccanti e prodotti biologici certificati a base di mandorle e pistacchi siciliani realizzati nella Casa Circondariale di Ragusa, e Libere Golosità, con specialità provenienti da diversi laboratori carcerari. A queste iniziative si aggiunge FrollaLab, il microbiscottificio artigianale di Osimo, in provincia di Ancona, nato per valorizzare i talenti e favorire l’inserimento lavorativo dei giovani con disabilità. Tra le novità del Natale 2026 figurano anche le ceste componibili, da personalizzare con specialità alimentari etiche utilizzando la nuova borsa rossa di Emergency con logo e manici corti.

Il panettone solidale di Emergency arriva a Cosenza: date, orari e prezzo

Da venerdì 4 a martedì 8 dicembre torna l’appuntamento con il “Panettone Fatto per Bene”, disponibile a Cosenza in piazza XI Settembre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Giunta all’ottava edizione, la campagna nazionale coinvolgerà circa 3.000 volontari in 700 piazze italiane e avrà come testimonial gli attori Giovanni Storti e Anna Favella. Il panettone sarà disponibile al prezzo di 22 euro ed è realizzato in collaborazione con la storica pasticceria Vergani, seguendo la ricetta del 1944 del fondatore Angelo Vergani. Il dolce, del peso di un chilogrammo, presenta la tradizionale forma bassa milanese e un impasto soffice preparato con lievito madre naturale, farina di grano tenero italiano, uvetta sultanina e scorze di arancia italiana candita. Ogni acquisto sarà accompagnato da una shopper in cotone naturale dal design esclusivo, realizzata in collaborazione con Ivan, poeta di strada. Il panettone è disponibile anche nei negozi natalizi dell’associazione, presenti in 24 città italiane, e online, dove è possibile acquistare il pandoro e le versioni mini delle due specialità.

L’emergenza umanitaria a Gaza: il quarto inverno senza una casa

La campagna natalizia richiama l’attenzione sulle drammatiche condizioni della popolazione della Striscia di Gaza, dove Emergency opera dall’agosto 2024. Con l’arrivo dell’inverno, la mancanza di ripari adeguati rappresenta una delle emergenze più gravi per le persone costrette a vivere in tende logore e sistemazioni di fortuna. “Questo è il quarto inverno che la popolazione di Gaza affronterà – spiega Jacopo Intini, coordinatore del progetto di EMERGENCY a Gaza –. Oggi il 65% delle persone sono sfollate e vivono in tenda, costantemente esposte al rischio di allagamenti e al freddo. Ci sono ancora migliaia di edifici pericolanti che continuano a essere abitati e, di recente, alcuni sono crollati causando diverse vittime. Il 70% della Striscia è sotto controllo militare e inaccessibile, mentre nel restante 30% si arriva anche a 20.000 persone per chilometro quadrato: i gazawi semplicemente non hanno un posto dove andare. Quello di cui c’è realmente bisogno sono materiali di costruzione, cibo adeguato, acqua pulita, medicinali. Affrontare l’inverno a Gaza significa rischiare la vita.”

Le conseguenze delle precarie condizioni di vita e della carenza di medicinali vengono riscontrate quotidianamente dal personale sanitario dell’organizzazione nelle cliniche di al-Qarara e al-Mawasi. “Le condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie – racconta Chiara Chillè, infermiera di EMERGENCY a Gaza – fanno aumentare infezioni della pelle, malattie respiratorie, problemi gastrointestinali e patologie legate a parassiti e insetti, oltre a casi di scabbia e varicella, soprattutto tra i bambini. Di recente, quasi una visita su cinque nelle cliniche di EMERGENCY era legata a una malattia trasmissibile. Per quanto riguarda i pazienti cronici, come diabetici e cardiopatici, invece, si fa sempre più fatica a ricevere i medicinali necessari per poter garantire loro terapie salvavita.” Secondo quanto riferito dall’organizzazione, gli attacchi sono proseguiti nonostante il cessate il fuoco. Anche l’ingresso degli aiuti rimane insufficiente: stando ai dati delle Nazioni Unite riportati da Emergency, il 30% dei materiali in ingresso è costituito da beni non di prima necessità, mentre medicinali e forniture sanitarie rappresentano appena l’1%.

Come acquistare i regali solidali e sostenere Emergency

Chi non potrà recarsi nei negozi di Reggio Calabria e Catanzaro o raggiungere la postazione di Cosenza potrà acquistare i prodotti attraverso il sito shop.emergency.it, mentre tutte le informazioni sulla campagna del panettone e gli aggiornamenti sulle piazze coinvolte sono disponibili su emergency.it/panettone. Attraverso Emergency Gift è inoltre possibile regalare visite mediche, farmaci e cure destinate ai pazienti delle strutture sanitarie dell’associazione, dalla Striscia di Gaza all’Afghanistan, dall’Uganda al Sudan, fino all’Italia, oppure contribuire all’acquisto del carburante per la nave di ricerca e soccorso Life Support, inviando ai propri cari un biglietto d’auguri virtuale. Il lavoro dell’organizzazione è reso possibile dal contributo di cittadini, aziende, fondazioni, enti internazionali e alcuni governi dei Paesi in cui opera. Per effettuare una donazione è possibile consultare anche il sito sostieni.emergency.it.