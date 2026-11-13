Natale in Sicilia, dalla Regione 4 milioni di euro ai Comuni: contributi fino a 50mila euro per luminarie, presepi e mercatini

Quattro milioni di euro per valorizzare il Natale nei borghi e nelle città della Sicilia, con contributi a fondo perduto fino a 50mila euro per ogni Comune. La Regione Siciliana punta sulle festività natalizie per sostenere il turismo invernale, promuovere le tradizioni locali e incentivare la realizzazione di luminarie artistiche, presepi, mercatini e installazioni scenografiche capaci di rendere più attrattivi i centri urbani dell’Isola. L’assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha pubblicato l’avviso “Borghi di Natale: La Magia del Natale siciliano come attrattore turistico”, finanziato con una dotazione complessiva di 4 milioni di euro a valere sul bilancio regionale. Il bando è rivolto a tutti i Comuni della Sicilia, che potranno presentare proposte progettuali per l’acquisto o il noleggio di beni mobili, luminarie artistiche, installazioni scenografiche modulari e strutture temporanee destinate ai tradizionali mercatini di Natale. L’obiettivo è favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, valorizzando il patrimonio artigianale, culturale ed enogastronomico siciliano e trasformando le festività in un’occasione di promozione economica per i territori. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 di mercoledì 25 novembre 2026. Le richieste saranno esaminate attraverso una procedura a sportello, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle istanze ammissibili.

Natale 2026 in Sicilia, contributi regionali fino a 50mila euro per i Comuni

La misura regionale introduce un sistema di finanziamento che tiene conto della popolazione residente nei singoli Comuni, stabilendo importi massimi differenti in base alle dimensioni demografiche degli enti locali. I Comuni fino a 5.000 abitanti potranno ottenere un contributo massimo di 15.000 euro, mentre per quelli con una popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti il finanziamento potrà arrivare a 25.000 euro. Per i Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti il limite massimo è fissato a 35.000 euro, mentre gli enti con oltre 30.000 residenti potranno richiedere fino a 50.000 euro. Il contributo regionale potrà coprire fino al 100% della spesa ammissibile, consentendo ai Comuni beneficiari di realizzare gli interventi previsti senza necessariamente dover integrare il finanziamento con ulteriori risorse, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall’avviso.

Il bando “Borghi di Natale” punta sul turismo invernale e sulle tradizioni siciliane

Il progetto regionale nasce dalla volontà di valorizzare il patrimonio identitario della Sicilia anche durante i mesi invernali, favorendo lo sviluppo di un’offerta turistica che non si concentri esclusivamente sulla stagione estiva. Attraverso le installazioni natalizie e la promozione delle produzioni tradizionali, la Regione intende sostenere il turismo di prossimità e rendere borghi e città maggiormente attrattivi durante il periodo delle festività. Una particolare attenzione viene riservata alle eccellenze artigianali ed enogastronomiche, alla tradizione presepiale e agli elementi culturali che caratterizzano i diversi territori dell’Isola. Le risorse potranno quindi essere utilizzate per realizzare allestimenti capaci di richiamare il Natale, valorizzando contemporaneamente simboli, materiali e lavorazioni legati alla cultura siciliana.

Elvira Amata: “un volano di sviluppo economico e turistico per i borghi siciliani”

A illustrare il significato della misura è l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, che sottolinea il collegamento tra valorizzazione delle tradizioni, attrattività turistica e sostegno alle imprese creative. “Con questa misura strategica – dichiara l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata – vogliamo accendere con maggiore forza i riflettori sulla straordinaria bellezza dei nostri borghi e delle nostre città durante il periodo natalizio. “Borghi di Natale” non è soltanto un intervento di arredo urbano luminoso, ma un volano di sviluppo economico e turistico che mette in rete le nostre eccellenze artigianali, come la ceramica d’arte e la tradizione presepiale, con l’offerta culturale ed enogastronomica del territorio. Crediamo fermamente che investire nelle atmosfere delle festività significhi sostenere le imprese creative locali, valorizzare l’identità siciliana e offrire ai visitatori un’esperienza turistica unica e fortemente attrattiva”.

Luminarie artistiche, stelle comete e installazioni luminose: cosa finanzia il bando

Il primo settore di intervento previsto dall’avviso è l’Ambito A, dedicato alle luminarie artistiche e alle architetture di luce. I Comuni potranno presentare progetti per l’acquisizione o il noleggio di installazioni luminose destinate a caratterizzare gli spazi urbani durante il periodo natalizio. Tra le tipologie previste figurano sculture tridimensionali mobili, come renne, pacchi regalo di grandi dimensioni e stelle comete, oltre a cieli stellati, tende luminose a LED a basso consumo e portali d’ingresso luminosi. Si tratta di allestimenti pensati per creare percorsi e scenografie natalizie all’interno delle città e dei borghi, valorizzando piazze, strade e altri spazi pubblici. Il ricorso a tecnologie luminose a basso consumo rientra tra le soluzioni contemplate dal bando, che permette agli enti locali di sviluppare progetti di illuminazione artistica coerenti con le caratteristiche dei territori.

Presepi artistici e ceramiche siciliane: spazio alle tradizioni di Caltagirone, Santo Stefano di Camastra, Sciacca e Burgio

Una delle componenti più caratteristiche dell’iniziativa riguarda l’Ambito B, dedicato alle scenografie presepiali e alle installazioni identitarie. Il finanziamento potrà essere destinato alla realizzazione di grandi sculture della Natività e di rappresentazioni artistiche che richiamino le tradizioni culturali siciliane. Particolare attenzione viene riservata alla ceramica artigianale, attraverso installazioni ispirate a simboli rappresentativi della produzione locale, come le teste di moro, le pigne augurali, le giare e gli albarelli. Il bando richiama espressamente le tradizioni ceramiche di Caltagirone, Santo Stefano di Camastra, Sciacca e Burgio, territori conosciuti per le proprie produzioni artigianali. Le opere potranno essere realizzate da maestri artigiani della ceramica locale, valorizzando lavorazioni e competenze strettamente legate all’identità culturale dei luoghi. Nell’ambito delle installazioni sono previsti anche photo-spot interattivi, spazi scenografici pensati per consentire ai visitatori di fotografarsi all’interno degli allestimenti natalizi.

Mercatini di Natale, alberi monumentali e casette in legno: gli interventi per i centri urbani

Il terzo settore previsto dall’avviso è l’Ambito C, dedicato agli arredi urbani festivi e alle botteghe del Natale. In questo caso, i contributi potranno sostenere l’installazione di alberi di Natale monumentali, strutture temporanee e allestimenti destinati a caratterizzare gli spazi pubblici durante le festività. Tra gli interventi ammessi figurano anche le casette in legno amovibili per i mercatini tradizionali, strutture che potranno essere utilizzate nell’ambito dei progetti comunali per la realizzazione di aree dedicate alle attività natalizie. Il bando contempla inoltre la possibilità di installare giochi d’acqua illuminati, affiancando così alle tradizionali decorazioni ulteriori elementi scenografici. L’obiettivo è permettere ai Comuni di costruire percorsi e spazi tematici che rendano maggiormente attrattivi i centri urbani durante il periodo natalizio. I progetti potranno concentrarsi su uno o più dei tre ambiti individuati dall’avviso, consentendo agli enti locali di scegliere le tipologie di intervento più adatte alle proprie caratteristiche territoriali e culturali.

Natale in Sicilia, installazioni aperte al pubblico per almeno 15 giorni

Il bando stabilisce anche specifiche condizioni relative alla fruizione pubblica degli allestimenti realizzati grazie ai finanziamenti regionali. Le installazioni dovranno essere accessibili al pubblico per una durata minima di 15 giorni durante il periodo natalizio. La previsione punta a garantire che gli interventi finanziati possano essere effettivamente utilizzati e visitati da cittadini e turisti per un periodo significativo delle festività. La durata minima rappresenta quindi uno dei requisiti ai quali i Comuni dovranno attenersi nella predisposizione delle proposte progettuali. Il programma intende favorire la realizzazione di allestimenti inseriti in una più ampia offerta di valorizzazione turistica e culturale, evitando che le installazioni rimangano limitate a iniziative di brevissima durata.

QR Code e informazioni multilingua: le tradizioni del Natale siciliano diventano digitali

Un’altra novità prevista dal bando riguarda l’obbligo di inserire nei progetti elementi di digitalizzazione e strumenti di fruibilità turistica multilingua. Le amministrazioni comunali dovranno prevedere totem o targhe dotati di QR Code, attraverso i quali i visitatori potranno accedere a contenuti dedicati agli allestimenti e alle tradizioni locali. Le informazioni digitali dovranno riguardare la mappa dei punti luce e la storia delle tradizioni del territorio. L’obiettivo è affiancare all’esperienza visiva degli allestimenti natalizi anche un percorso di conoscenza del patrimonio culturale locale, rendendo le informazioni accessibili a visitatori di differenti provenienze linguistiche. La componente digitale rappresenta quindi uno degli elementi attraverso i quali la Regione intende rafforzare la dimensione turistica del progetto.

Fondi Natale Sicilia, domande a sportello: conta l’ordine di arrivo delle richieste

Un elemento particolarmente importante per le amministrazioni interessate riguarda la modalità di accesso ai finanziamenti. Il bando prevede infatti una procedura a sportello, basata sull’ordine cronologico di arrivo delle istanze ammissibili. Questo significa che la tempestività nella presentazione della domanda assume un ruolo rilevante, fermo restando il rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti dall’avviso. Le amministrazioni comunali dovranno quindi predisporre le proposte progettuali e trasmettere la documentazione prevista attraverso i canali indicati dalla Regione. La disponibilità complessiva è pari a 4 milioni di euro, mentre i contributi concedibili ai singoli enti variano in funzione della popolazione residente e delle spese considerate ammissibili. La procedura a sportello non comporta l’automatica concessione del finanziamento a tutte le amministrazioni che presenteranno domanda, poiché l’accesso alle risorse rimane subordinato all’ammissibilità delle istanze e alla disponibilità dei fondi.

Come richiedere i contributi “Borghi di Natale”: scadenza il 25 novembre 2026

Per partecipare al bando, i Comuni siciliani dovranno trasmettere le domande esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). L’indirizzo indicato nell’avviso è dipartimento.turismo1@certmail.regione.sicilia.it. La scadenza è fissata alle ore 12:00 del 25 novembre 2026. Le richieste dovranno riguardare progetti coerenti con gli ambiti tematici previsti dal bando, rispettando le condizioni relative alle tipologie di intervento, ai massimali finanziabili e alla fruizione pubblica delle installazioni. Il bando integrale e gli allegati necessari alla compilazione della domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo. Le amministrazioni interessate potranno consultare la documentazione ufficiale per verificare i requisiti e predisporre correttamente le istanze.