Natale in Sicilia, acceso l’albero più alto dell’Isola: 25 metri di luci e magia al Sicilia Outlet Village

Un albero di 25 metri, le note dei grandi classici natalizi e migliaia di luci che ridisegnano le vie dello shopping. Ieri, a Sicilia Outlet Village, l’accensione dell’albero più alto dell’isola ha dato il via alla stagione delle festività, trasformando l’outlet in una scenografia natalizia a cielo aperto. Alle 18.00, il countdown collettivo ha scandito gli ultimi istanti prima che migliaia di punti luce illuminassero l’imponente abete, che, con i suoi 25 metri di altezza, diventa il punto di riferimento di un percorso fatto di decorazioni, giochi luminosi e suggestioni che richiamano la tradizione. A cambiare volto non è stata soltanto la piazza centrale: le luminarie hanno avvolto le strade del Village, dalla rotonda d’ingresso fino alle vetrine dei 170 negozi di marchi nazionali e internazionali.

Dalle luci alla musica, la serata è proseguita con la voce di Luca Di Stefano. Il cantante catanese, conosciuto dal pubblico televisivo per il podio conquistato ad All Together Now e per la partecipazione ad America’s Got Talent, ha accompagnato l’inizio delle festività con un concerto dedicato ai brani più celebri del repertorio natalizio internazionale. Sul palco, insieme alla sua band, ha proposto arrangiamenti che fondono swing, soul e pop orchestrale, dando una veste contemporanea a melodie che attraversano le generazioni. Tra le vetrine addobbate, le installazioni luminose e la ricerca dei regali, Sicilia Outlet Village si prepara ad accogliere i visitatori in un ambiente dove la tradizione delle feste incontra il piacere di ritrovarsi.