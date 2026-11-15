Natale in Calabria, voli oltre 400 euro per tornare a casa: arriva la proposta del “Bonus Rientro” per studenti e lavoratori

“Ogni anno, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, si ripresenta un problema che riguarda migliaia di calabresi costretti a vivere e lavorare lontano dalla propria terra: il costo esorbitante dei trasporti per tornare a casa. Biglietti aerei che, sulle tratte tra il Nord Italia e la Calabria, possono superare anche i 400 euro a persona per un viaggio di andata e ritorno. Una cifra che, per una famiglia composta da tre o quattro persone, può trasformare il desiderio di trascorrere il Natale con i propri cari in una spesa insostenibile”. Lo afferma in una nota Matteo Scorrano, Responsabile Sport e Turismo Regionale Gioventù Liberale – PLI Calabria.

“Non stiamo parlando di un problema marginale, ma di una vera questione sociale, economica e territoriale. Parliamo di giovani universitari, lavoratori, padri e madri di famiglia che hanno lasciato la Calabria per cercare opportunità altrove, ma che continuano a mantenere qui i propri affetti e le proprie radici. «È inaccettabile – dichiara Matteo Scorrano, Responsabile Sport e Turismo Regionale della Gioventù Liberale PLI Calabria – che tornare nella propria terra per trascorrere qualche giorno con la famiglia debba diventare un privilegio riservato a chi può permettersi di spendere centinaia di euro per un biglietto”.

“La mobilità non può essere considerata un lusso e la distanza geografica non deve trasformarsi in una penalizzazione economica per i cittadini calabresi». Per questo la Gioventù Liberale PLI Calabria propone alla Regione un Piano regionale per il rientro a casa, con interventi concreti e finanziariamente programmabili. La proposta prevede innanzitutto l’istituzione di un Bonus Rientro destinato agli studenti universitari e ai lavoratori calabresi fuori sede, con particolare attenzione alle famiglie con redditi medio-bassi. Un contributo regionale per sostenere una parte delle spese di viaggio, attraverso criteri trasparenti e requisiti economici e documentali verificabili”.

“In secondo luogo, chiediamo alla Regione di aprire un tavolo istituzionale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ENAC, società aeroportuali e compagnie aeree, per concordare un numero adeguato di posti a tariffa agevolata sulle principali tratte nazionali, soprattutto nei periodi di maggiore richiesta.

La Gioventù Liberale propone inoltre:

– Il potenziamento dei collegamenti aerei da Milano, Torino, Bologna, Verona e Venezia verso gli aeroporti calabresi.

– La valutazione di voli straordinari nel periodo natalizio, sulla base della domanda effettiva.

– Accordi con Trenitalia per agevolazioni e collegamenti ferroviari aggiuntivi.

– L’istituzione di un Osservatorio regionale sul costo dei trasporti, per monitorare le tariffe durante Natale, Pasqua e il periodo estivo.

– L’avvio di un progetto sperimentale con un fondo regionale iniziale di 2 milioni di euro, da destinare a bonus e interventi per migliorare l’accessibilità dei collegamenti.

Non chiediamo voli gratuiti e non pretendiamo che le compagnie aeree rinuncino alle proprie regole commerciali – prosegue Scorrano –. Chiediamo una politica regionale capace di programmare, negoziare e intervenire dove il mercato, soprattutto nei periodi di maggiore domanda, rischia di rendere il trasporto economicamente inaccessibile a una parte della popolazione. Il problema, inoltre, non riguarda soltanto il Natale. Si ripresenta durante le festività pasquali e nei mesi estivi, quando migliaia di calabresi residenti al Nord desiderano rientrare nella propria terra”.

“Per questo occorre superare gli interventi occasionali e

costruire una strategia permanente per il diritto alla mobilità.

La Calabria non può permettersi di perdere anche il legame con i propri cittadini fuori sede. Chi vive lontano contribuisce all’economia di altre regioni, ma conserva affetti, famiglie e spesso immobili e interessi nella propria terra. Agevolare il rientro significa anche sostenere il turismo, il commercio locale e l’economia dei nostri territori. Chiediamo al presidente della Regione e all’assessore competente di assumere questa proposta come una priorità e di avviare un confronto istituzionale senza ulteriori rinvii. Non possiamo parlare continuamente di valorizzazione della Calabria e poi ignorare le difficoltà di chi vorrebbe semplicemente tornare a casa. Il diritto di raggiungere la propria famiglia non dovrebbe dipendere dalla disponibilità economica del momento. È una questione di equità, dignità e attenzione verso i cittadini, soprattutto verso i giovani che non devono sentirsi costretti a rinunciare alle proprie radici per ragioni economiche”.