Reggio Calabria si prepara al Natale 2026 con una programmazione che prevede luminarie, installazioni artistiche, spettacoli, animazione pomeridiana, villaggi natalizi e mercatini nel cuore della città. A delineare ufficialmente l’organizzazione delle festività è la deliberazione della Giunta comunale numero 225 del 27 ottobre 2026, approvata all’unanimità dall’esecutivo guidato dal sindaco Francesco Cannizzaro e dichiarata immediatamente eseguibile. Il documento, dal titolo “Eventi Natale 2026 – Linee di indirizzo”, stabilisce come utilizzare 650mila euro di risorse individuate dall’amministrazione comunale, ai quali si aggiungono i 200mila euro di contributo deliberati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, portando a 850mila euro il quadro complessivo delle risorse destinate alle iniziative natalizie. Un investimento significativo, finalizzato non soltanto ad animare il centro cittadino durante le festività, ma anche a sostenere l’attrattività turistica e commerciale di Reggio. La programmazione interesserà il periodo compreso tra l’8 dicembre 2026 e l’8 gennaio 2027, con particolare attenzione al Corso Garibaldi, al Lungomare Falcomatà, al Corso Matteotti e ad alcune delle piazze più rappresentative del centro storico.

Come saranno suddivisi i fondi: 450mila euro per luminarie e installazioni artistiche

La parte più consistente delle risorse individuate dal Comune, pari a 450mila euro, sarà destinata al noleggio delle installazioni artistiche e luminose e degli addobbi natalizi. Il finanziamento proviene dal programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, nell’ambito dell’operazione RC7.5.1.2 “Distretto Culturale e Turistico della Città di Reggio Calabria”. La delibera individua espressamente le aree che dovranno essere valorizzate attraverso gli allestimenti, indicando innanzitutto l’intero Corso Garibaldi, da Piazza De Nava fino a Piazza Garibaldi, e alcuni tratti di via Aschenez. Per queste zone viene prevista anche, laddove possibile, la filodiffusione musicale, con l’obiettivo di accompagnare le decorazioni e contribuire alla creazione dell’atmosfera natalizia lungo le principali vie dello shopping cittadino.

Una particolare attenzione sarà riservata anche al Corso Matteotti e al Lungomare Falcomatà, per i quali il Comune indica espressamente la realizzazione di decorazioni artistiche e tecnologiche. In queste aree potranno trovare spazio proiezioni, effetti luminosi, video mapping e laser, strumenti destinati a creare scenografie capaci di attirare l’attenzione di cittadini e turisti. Non si tratta dunque soltanto delle tradizionali luminarie natalizie, ma di una programmazione che punta a utilizzare anche tecnologie visive e installazioni scenografiche per valorizzare alcuni dei luoghi simbolo di Reggio Calabria. La delibera non specifica ancora il numero esatto delle installazioni, le singole strutture che saranno montate o la distribuzione dei 450mila euro tra le diverse strade: questi aspetti dovranno essere definiti attraverso i successivi atti attuativi affidati agli uffici comunali competenti.

Spettacoli e animazione: 50mila euro e accensione ufficiale l’8 dicembre

Un secondo stanziamento di 50mila euro, anch’esso proveniente dal PN Metro Plus 2021-2027, sarà utilizzato per le attività di animazione territoriale nel centro storico. La delibera stabilisce innanzitutto che l’8 dicembre 2026 dovrà svolgersi lo spettacolo di “accensione del Natale”, dove si terrà l’accensione dell’albero, evento destinato a segnare l’avvio della programmazione delle festività. L’amministrazione prevede inoltre la realizzazione simultanea di attività di animazione ispirate alla magia natalizia lungo il Corso Garibaldi, nel tratto compreso tra Piazza De Nava e Piazza Garibaldi. Il provvedimento individua anche tre punti specifici per la realizzazione del cosiddetto villaggio del Natale: Piazza De Nava, Piazza Camagna e Piazza Duomo, lungo l’asse del Corso Garibaldi. Sono queste le aree nelle quali l’amministrazione intende concentrare una parte delle iniziative natalizie, creando spazi dedicati all’atmosfera delle festività e all’intrattenimento.

Per i mercatini di Natale, invece, la Giunta ha previsto uno stanziamento di 50mila euro provenienti dai proventi della tassa di soggiorno, ma non si conoscono ancora i dettagli sulle installazioni. Verranno chiariti in un secondo momento. La programmazione comprende inoltre 100mila euro provenienti dal Piano Nazionale Politiche Urbane 2021-2027, approvato con deliberazione Cipess del 4 agosto 2026. Questa somma sarà destinata all’acquisto di attrezzature finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali e turistici pubblici.

Ai 650mila euro del Comune si aggiungono i 200mila euro del Consiglio regionale

Ai quattro stanziamenti dettagliati nella delibera comunale, per complessivi 650mila euro, si aggiunge il contributo di 200mila euro deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria con il provvedimento numero 130 del 26 ottobre 2026. Il finanziamento, approvato dopo la richiesta presentata dal Comune di Reggio Calabria, è destinato a sostenere il programma delle iniziative natalizie tra l’8 dicembre e l’8 gennaio, con finalità di valorizzazione del territorio, partecipazione dei cittadini e promozione dell’attrattività culturale, sociale e turistica della città.

Proprio il contributo regionale ha alimentato nei giorni scorsi una polemica politica tra diversi territori calabresi, già raccontata da StrettoWeb nell’articolo dedicato ai 200mila euro concessi a Reggio Calabria e alle contestazioni arrivate soprattutto da Catanzaro e dal Vibonese. Le critiche hanno riguardato le modalità e la rapidità dell’assegnazione, avvenuta senza un bando comparativo, e la distribuzione delle risorse tra le città calabresi. Dopo il finanziamento ottenuto da Reggio, il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha presentato una richiesta analoga per il proprio Comune, mentre il consigliere regionale Francesco De Cicco ha chiesto lo stesso importo per Cosenza. La vicenda ha riacceso il confronto sull’equilibrio territoriale degli interventi regionali, con il rischio di trasformare il sostegno alle iniziative di una città nell’ennesima contrapposizione campanilistica.