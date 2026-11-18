Fino a 2.000 euro di contributi per rendere più belle e accoglienti le strade e le piazze di Reggio Calabria e della provincia durante le festività natalizie. Torna per la sua sesta edizione “Natale ViaxVia”, l’iniziativa promossa da Confcommercio Reggio Calabria, con il patrocinio della Città Metropolitana, per sostenere gli imprenditori che decidono di collaborare nell’allestimento e nell’animazione degli spazi urbani in occasione del Natale. Anche per il 2026 l’associazione mette a disposizione un fondo straordinario destinato ai commercianti associati, con contributi che potranno coprire fino al 50% dei costi sostenuti, per un massimo di 2.000 euro a progetto. Le proposte dovranno essere presentate entro il 27 novembre 2026 e prevedere iniziative condivise tra più attività commerciali. L’obiettivo è valorizzare non soltanto il centro cittadino, ma anche le vie, le piazze e le aree commerciali dell’intero territorio provinciale, attraverso interventi capaci di rendere gli spazi pubblici più attrattivi e vitali durante il periodo delle feste.

Natale ViaxVia, contributi ai commercianti per decorazioni e iniziative natalizie

Il progetto nasce dalla volontà di accompagnare l’impegno degli imprenditori nella cura e nella valorizzazione dei luoghi in cui operano quotidianamente. Nel corso degli anni, Natale ViaxVia ha consolidato una visione del commercio che va oltre la semplice attività economica e l’installazione di addobbi e luminarie, riconoscendo ai negozi e alle imprese un ruolo importante nella vita delle comunità, nella socialità e nell’identità urbana. Per dare continuità a questo percorso, Confcommercio rinnova il proprio impegno di promozione, coordinamento e sostegno economico, incoraggiando la collaborazione tra operatori commerciali e il coinvolgimento delle amministrazioni locali. Le risorse messe a disposizione serviranno ad accompagnare progetti condivisi di decoro e animazione natalizia, con l’intento di favorire iniziative capaci di coinvolgere diverse realtà della provincia e contribuire a rendere più accoglienti gli spazi della vita cittadina.

A sottolineare il significato dell’iniziativa è Fabio Giubilo, direttore di Confcommercio Reggio Calabria: “Una città vive attraverso le persone che la abitano, le relazioni che si costruiscono e le attività che ogni giorno ne animano le strade – sottolinea Fabio Giubilo, direttore di Confcommercio Reggio Calabria –. Il commercio è parte di questo patrimonio collettivo e gli imprenditori, con il loro lavoro e la loro presenza quotidiana, contribuiscono a custodirlo. Natale ViaxVia nasce da questa consapevolezza: dalla volontà di prendersi cura dei luoghi che condividiamo, di sentirli propri e di assumersi, insieme, una responsabilità verso la comunità. Il valore più importante non è soltanto ciò che si realizza, ma il percorso di partecipazione che rende possibile realizzarlo. Perché una città più bella e accogliente si costruisce attraverso la responsabilità condivisa di chi sceglie di contribuire al suo futuro”.

Come partecipare: progetti condivisi e domande entro il 27 novembre

Per accedere ai contributi, le iniziative dovranno essere promosse attraverso la collaborazione tra più commercianti associati, operanti nella stessa via, nella stessa piazza oppure in aree commerciali contigue. I progetti potranno prevedere interventi comuni di addobbo, decoro e animazione natalizia, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici attraverso un’azione coordinata tra le attività economiche del territorio. Non si tratta quindi di un sostegno destinato a singoli allestimenti isolati, ma di un’opportunità per realizzare iniziative condivise che coinvolgano più operatori e contribuiscano a rafforzare l’attrattività delle zone commerciali durante le festività. Il contributo di Confcommercio potrà coprire fino alla metà delle spese previste, entro il limite massimo di 2.000 euro per ciascun progetto, secondo le condizioni stabilite dall’avviso.

Gli imprenditori interessati dovranno presentare la propria proposta, accompagnata dall’idea progettuale e dal relativo preventivo di spesa, entro il 27 novembre 2026, presso la sede di Confcommercio Reggio Calabria, in via Zecca 7, seguendo le modalità indicate nell’avviso. La sesta edizione di Natale ViaxVia punta così a rinnovare una collaborazione tra imprese e territorio che, nelle intenzioni dei promotori, rappresenta un’occasione per rendere le festività natalizie un momento di partecipazione e valorizzazione delle comunità locali. Un’iniziativa che riconosce ai commercianti un ruolo attivo nella cura della città e delle sue piazze, promuovendo un modello nel quale la qualità e la vitalità degli spazi urbani diventano il risultato di un impegno condiviso.