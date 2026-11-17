Messina si prepara alle festività natalizie con un programma di eventi, spettacoli, mercatini e iniziative culturali che accompagneranno cittadini e visitatori dall’8 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027. Con la deliberazione numero 736 del 16 novembre 2026, la Giunta comunale guidata dal sindaco Federico Basile ha approvato lo schema del cartellone natalizio nell’ambito del piano promozionale e di comunicazione “Messina Città della Musica e degli Eventi 2025/2026”. Il programma, denominato “Messina si accende”, prevede iniziative dedicate alla musica, al teatro, alle tradizioni popolari e all’intrattenimento, con attività destinate anche ai villaggi e alle Municipalità. Tra gli appuntamenti figurano l’accensione degli alberi di Natale e delle luminarie, i presepi, le parate natalizie, i concerti, i mercatini, gli spettacoli per bambini e i festeggiamenti di Capodanno.

Natale a Messina, stanziati 900mila euro per gli eventi del 2026

Per l’organizzazione delle manifestazioni natalizie, l’Amministrazione comunale ha previsto una somma di 900mila euro per l’annualità 2026, con copertura finanziaria sul bilancio corrente, al capitolo 234740/82. Le risorse sono destinate ai costi degli eventi e agli interventi necessari per l’allestimento e la messa in sicurezza delle aree pubbliche individuate per lo svolgimento delle iniziative. La programmazione rientra nel progetto di marketing territoriale attraverso il quale il Comune intende rafforzare il “Brand Messina”, valorizzando l’immagine della città, le sue attrattive culturali e turistiche e le opportunità economiche per le imprese locali. L’obiettivo è sostenere il tessuto produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, alle attività commerciali, all’artigianato, alla ristorazione e ai servizi collegati al turismo. La delibera affida al Dipartimento Servizi alla Persona gli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione del programma e prevede la possibilità di aggiornare e integrare il calendario sulla base delle proposte che saranno selezionate attraverso gli avvisi pubblici già predisposti.

Messina si accende l’8 dicembre: alberi di Natale, luminarie e processione dell’Immacolata

Il cartellone natalizio prenderà il via martedì 8 dicembre 2026, con la tradizionale accensione degli alberi di Natale e delle luminarie, che segnerà l’inizio ufficiale delle festività cittadine. Nella stessa giornata è prevista la secolare processione del simulacro argenteo dell’Immacolata, uno degli appuntamenti religiosi inseriti nel programma. Da quel momento e fino al 6 gennaio, il calendario comprenderà numerose iniziative legate alle tradizioni natalizie, alla musica e all’animazione, con eventi destinati a coinvolgere diverse zone del territorio comunale.

Mercatini, villaggi natalizi, presepi e spettacoli per bambini

Tra gli appuntamenti previsti figurano i Villaggi di Natale, le iniziative denominate “Street Christmas” e i mercatini natalizi, dedicati all’artigianato e ai prodotti tipici locali. Spazio anche all’arte presepiale, con esposizioni artistiche, presepi tradizionali e presepi viventi, oltre alle rievocazioni storiche e alle rappresentazioni delle tradizioni natalizie siciliane. Il programma comprende inoltre parate natalizie, esibizioni di gruppi folcloristici, zampognari e bande musicali, insieme alla rassegna “Le MeraVille”. Per i più piccoli sono previsti incontri con Babbo Natale e i suoi elfi, attività di animazione e iniziative dedicate ai bambini. Il calendario include anche spettacoli di magia, illusionismo e arte circense.

Concerti, dj set, teatro ed eventi nei villaggi di Messina

La musica sarà una delle protagoniste del Natale messinese. Lo schema approvato dalla Giunta prevede concerti di Natale e spettacoli musicali dal vivo, oltre a dj set, esibizioni di gruppi musicali e iniziative che coinvolgeranno le scuole di danza. Nel cartellone trova spazio anche “Natale in Teatro”, insieme a spettacoli musicali, teatrali e di arte performativa programmati nei villaggi e nelle Municipalità. La scelta di prevedere iniziative diffuse sul territorio punta a coinvolgere non soltanto le aree centrali della città, ma anche i quartieri e le zone periferiche, attraverso un calendario che combina intrattenimento, cultura e valorizzazione delle tradizioni locali.

Il 25 dicembre la processione del Bambinello Gesù, il 28 il ricordo del terremoto del 1908

Il calendario comprende anche alcuni appuntamenti legati alla storia e all’identità religiosa della città. Per il 25 dicembre 2026 è prevista la processione della Notte di Natale del Bambinello Gesù, mentre il 28 dicembre si svolgerà la cerimonia di commemorazione del terremoto del 1908, la tragedia che segnò profondamente la storia di Messina. Le due iniziative si inseriscono in un programma che affianca gli eventi ricreativi ai momenti dedicati alla memoria collettiva e alle tradizioni cittadine.

Capodanno in piazza a Messina e festa dell’Epifania

Tra gli appuntamenti inseriti nello schema figura anche il Capodanno in Piazza, con un concerto, uno spettacolo e festeggiamenti per salutare l’arrivo del nuovo anno. Il calendario allegato indica per questa iniziativa l’intervallo 31 gennaio 2026 – 1 gennaio 2027, una sequenza temporale che presenta un’evidente incongruenza e che necessita di chiarimento nella definizione del programma definitivo. Le manifestazioni proseguiranno fino all’Epifania, con l’iniziativa “Epifania in Festa”, prevista per il 5 e 6 gennaio 2027, attraverso spettacoli, animazione e attività dedicate alla Befana.

Il programma completo degli eventi di Natale 2026 a Messina

Di seguito le 20 tipologie di iniziative riportate nello schema di programma approvato dalla Giunta comunale.

Evento Periodo previsto Accensione degli alberi di Natale e delle luminarie 8 dicembre 2026 Processione del simulacro argenteo dell’Immacolata 8 dicembre 2026 Parate natalizie 8 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027 Gruppi folcloristici, zampognari e bande musicali 8 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027 Le MeraVille 8 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027 Processione della Notte di Natale del Bambinello Gesù 25 dicembre 2026 Presepi artistici, tradizionali e viventi 8 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027 Spettacoli di magia, illusionismo e arte circense 8 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027 Dj set, gruppi musicali e scuole di danza 8 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027 Commemorazione del terremoto del 1908 28 dicembre 2026 Villaggi di Natale 8 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027 Street Christmas 8 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027 Mercatini di Natale, artigianato e prodotti tipici 8 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027 Natale in Teatro 8 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027 Eventi musicali, teatrali e di arte performativa nei villaggi e nelle Municipalità 8 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027 Rievocazioni storiche e tradizioni natalizie siciliane 8 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027 Babbo Natale e i suoi elfi: incontri e animazione 8 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027 Concerti di Natale e spettacoli musicali dal vivo 8 dicembre 2026 – 6 gennaio 2027 Capodanno in Piazza Da precisare: nello schema è riportato 31 gennaio 2026 – 1 gennaio 2027 Epifania in Festa 5-6 gennaio 2027

Il calendario natalizio potrà essere aggiornato con nuovi eventi

La deliberazione approvata dalla Giunta Basile riguarda uno schema di programma che potrà essere successivamente aggiornato e integrato, anche in seguito alla selezione delle proposte progettuali presentate attraverso gli avvisi pubblici. L’Amministrazione ha infatti previsto un percorso di acquisizione di proposte relative a eventi musicali, artistici, culturali, attività dell’artigianato, antichi mestieri, tradizioni popolari e grandi manifestazioni finalizzate alla promozione della città. Il Comune di Messina potrà inoltre valutare la concessione gratuita di luoghi e spazi pubblici per le iniziative, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle verifiche previste.