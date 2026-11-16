Natale 2026 a Reggio Calabria, interviene l’Opposizione: “7 giorni non bastano”. La richiesta all’Amministrazione

È dibattito a Reggio Calabria sull’organizzazione degli eventi e dei concerti per le festività natalizie 2026. L’opposizione comunale interviene con una nota congiunta per chiedere all’Amministrazione una proroga dei termini previsti dall’avviso esplorativo pubblicato dal Comune per raccogliere manifestazioni di interesse da parte degli operatori del settore. Al centro delle contestazioni c’è la scadenza fissata alle ore 12:00 del 22 novembre, che secondo i consiglieri di opposizione concederebbe appena sette giorni per elaborare progetti artistici completi, individuare gli artisti, verificarne le disponibilità e predisporre tutti gli aspetti economici e organizzativi richiesti. Un intervallo di tempo ritenuto insufficiente per garantire una partecipazione effettiva e consentire ai soggetti interessati di presentare proposte adeguatamente strutturate, soprattutto alla luce della complessità degli adempimenti previsti dall’avviso pubblico.

“Sette giorni non bastano per costruire proposte progettuali serie e articolate. L’Amministrazione garantisca una partecipazione ampia e concreta. L’avviso esplorativo pubblicato dal Comune di Reggio Calabria per la raccolta di proposte finalizzate alla realizzazione di eventi e concerti in occasione delle festività natalizie 2026 presenta una criticità che riteniamo necessario affrontare: la ristrettezza dei termini previsti per la presentazione delle manifestazioni di interesse”. È quanto si legge nella nota congiunta dell’opposizione al Comune di Reggio Calabria, che richiama l’attenzione sulla necessità di assicurare condizioni di partecipazione adeguate a tutti gli operatori culturali e artistici interessati a contribuire al programma natalizio cittadino.

Progetti artistici, disponibilità degli artisti e costi: le criticità dell’avviso

Secondo l’opposizione, la questione non riguarda soltanto la brevità della finestra temporale, ma soprattutto la quantità e la complessità della documentazione richiesta per partecipare alla procedura. L’avviso comunale, infatti, non si limita a raccogliere generiche disponibilità, ma richiede la presentazione di un progetto artistico articolato, accompagnato dalla definizione di un calendario degli eventi, dalla verifica delle disponibilità degli artisti e da un’offerta economica dettagliata. A questi elementi si aggiungono le responsabilità organizzative, tecniche e logistiche che i soggetti proponenti devono assumere. Per i consiglieri di opposizione, comprimere tutte queste attività in pochi giorni rischia di limitare concretamente la possibilità di partecipare, penalizzando chi avrebbe le competenze e le idee per contribuire alla programmazione culturale della città, ma necessita di tempi adeguati per costruire una proposta sostenibile.

“Il termine fissato per le ore 12:00 del prossimo 22 novembre appare eccessivamente ravvicinato rispetto alla complessità degli adempimenti richiesti e alla natura delle proposte da presentare. Non si tratta, infatti, di avanzare una semplice candidatura o di manifestare genericamente la propria disponibilità. L’avviso richiede la predisposizione di un progetto artistico articolato, con individuazione degli artisti, verifica delle disponibilità, definizione del calendario, elaborazione di un’offerta economica dettagliata e assunzione di una serie di responsabilità organizzative, tecniche e logistiche. Non possiamo pensare di valorizzare le energie culturali del territorio se non mettiamo tutti nelle condizioni di poter partecipare realmente”.

La richiesta al Comune: prorogare la scadenza senza ritardare il programma natalizio

La proposta avanzata dall’opposizione è quella di posticipare il termine del 22 novembre, concedendo un periodo più ampio per la predisposizione delle manifestazioni di interesse. Una richiesta che, precisano i consiglieri, non intende rallentare l’organizzazione degli appuntamenti natalizi né compromettere la realizzazione del calendario degli eventi, ma trovare un equilibrio tra le esigenze amministrative e quelle degli operatori culturali. L’obiettivo dichiarato è permettere a tutti i soggetti interessati di concorrere con progetti completi e di qualità, evitando che una scadenza troppo ravvicinata possa rappresentare un ostacolo alla partecipazione. L’opposizione sollecita quindi una decisione tempestiva da parte dell’Amministrazione comunale, affinché l’eventuale proroga possa essere disposta in tempo utile per consentire agli operatori di organizzarsi.

“Per queste ragioni, chiediamo all’Amministrazione comunale di disporre una proroga dei termini di presentazione delle proposte, concedendo un tempo congruo e adeguato per consentire ai soggetti interessati di predisporre progettualità complete, sostenibili e di qualità. Non chiediamo di rallentare l’organizzazione degli eventi natalizi, né di compromettere i tempi di realizzazione del programma. Chiediamo semplicemente di conciliare le esigenze organizzative dell’Amministrazione con il diritto dei soggetti interessati a partecipare con proposte adeguatamente strutturate. La partecipazione non può essere soltanto dichiarata negli avvisi pubblici: deve essere concretamente resa possibile. Auspichiamo, per questo motivo, che il Comune accolga tempestivamente la nostra richiesta, procedendo a una proroga dei termini che garantisca a tutti gli operatori interessati condizioni effettive di partecipazione”, si chiude la nota.