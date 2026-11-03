Nasce Sud chiama Nord Giovani, Albert Finocchiaro alla guida nazionale: al via adesioni e tesseramento in tutta Italia

Nasce ufficialmente Sud chiama Nord Giovani, il movimento giovanile della formazione politica guidata da Cateno De Luca e dal presidente Laura Castelli, già viceministro dell’Economia e delle Finanze. Alla guida della nuova organizzazione nazionale ci sarà Albert Finocchiaro, con l’obiettivo di avviare una rete di giovani impegnati nella politica e nell’amministrazione dei territori. L’ufficializzazione è avvenuta a Roma, durante la convention nazionale di Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, al termine di un confronto dedicato alla partecipazione politica delle nuove generazioni. Si apre adesso la fase di organizzazione territoriale, con la raccolta delle adesioni, l’avvio del tesseramento e l’individuazione dei referenti nelle diverse regioni italiane.

Sud chiama Nord Giovani, l’annuncio alla convention nazionale di Roma

La nascita del movimento è stata ufficializzata al termine del panel “Decidere da giovani: dalla partecipazione alla responsabilità”, moderato da Felice Florio, vicedirettore de L’Espresso. All’incontro hanno partecipato rappresentanti di Forza Italia Giovani, Noi Moderati Giovani, Azione Universitaria e +Europa, protagonisti di un confronto sul ruolo delle nuove generazioni nella vita politica e sulle opportunità di partecipazione ai processi decisionali. La nuova organizzazione punta a costruire una presenza su tutto il territorio nazionale, valorizzando le competenze dei giovani e le esigenze delle comunità locali, con particolare attenzione alla formazione di una nuova classe dirigente.

Albert Finocchiaro: “vogliamo giovani protagonisti delle decisioni”

Il responsabile nazionale Albert Finocchiaro illustra gli obiettivi del movimento, sottolineando la volontà di collegare la partecipazione politica giovanile all’esperienza amministrativa e al rapporto con i territori. “Vogliamo costruire una realtà giovanile presente in tutta Italia, capace di coinvolgere chi desidera impegnarsi concretamente nella vita politica e amministrativa del Paese. Siamo il partito dei sindaci e crediamo che proprio dai territori debba partire la formazione di una nuova classe dirigente. Il nostro obiettivo non è soltanto dare voce ai giovani, ma metterli nelle condizioni di assumersi responsabilità e contribuire alle decisioni che riguardano il futuro delle proprie comunità”, dichiara Finocchiaro.

Il confronto con gli altri movimenti giovanili e le critiche al centrosinistra

Finocchiaro interviene anche sulla partecipazione delle altre forze politiche al dibattito organizzato a Roma. Secondo il responsabile nazionale, l’invito era stato rivolto ai rappresentanti delle principali formazioni politiche, ma soltanto alcune hanno preso parte all’iniziativa. “Avevamo invitato i rappresentanti di tutte le principali forze politiche nazionali, ma hanno scelto di partecipare soltanto Forza Italia, Noi Moderati, Azione Universitaria e +Europa. Ringrazio chi ha accettato di confrontarsi, anche partendo da posizioni differenti. Gli assenti hanno perso un’occasione di confronto e di democrazia. Al netto della presenza di Hallissey, che abbiamo apprezzato, il centrosinistra si sta mostrando per quello che è: pronto a richiamare il valore del dialogo, meno disponibile a praticarlo quando l’invito arriva da una realtà politica diversa dalla propria”, afferma Finocchiaro.

Al via il tesseramento e la costituzione dei gruppi territoriali

Con l’ufficializzazione del movimento prende il via la fase di radicamento nazionale di Sud chiama Nord Giovani. Il percorso prevede la raccolta delle adesioni, l’organizzazione del tesseramento e l’individuazione di referenti territoriali nelle diverse regioni. L’obiettivo dichiarato è creare una rete nazionale di giovani interessati a contribuire alla vita politica, amministrativa e sociale, attraverso un progetto che mette al centro la partecipazione, le competenze e il coinvolgimento delle comunità locali. La nuova organizzazione giovanile si propone così di affiancare l’attività politica di Sud chiama Nord, offrendo uno spazio di partecipazione a chi intende impegnarsi nella costruzione del progetto nazionale del movimento guidato da Cateno De Luca e Laura Castelli.