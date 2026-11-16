Nasce il Parco Letterario Corrado Alvaro in Aspromonte, Giusi Princi: “una svolta per il turismo culturale”

Nasce il Parco letterario “Corrado Alvaro: Gente in Aspromonte”, dedicato a uno dei più importanti autori del Novecento, che ha lasciato un segno indelebile nella cultura calabrese e italiana, dando voce, attraverso la sua opera, all’identità, all’anima e alle contraddizioni della Calabria. Il Parco, fortemente voluto dal Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e dall’europarlamentare calabrese Giusi Princi, è stato istituito nel corso di una cerimonia che si è svolta nell’Aula consiliare di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, a Reggio Calabria. A sottoscrivere la Convenzione istitutiva il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, On. Francesco Cannizzaro, il Commissario straordinario dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Dott. Renato Carullo, il Presidente dell’Associazione Parchi letterari nazionali e mondiali, Dott. Stanislao De Marsanich, e il Presidente del Centro Internazionale di Studi “Corrado Alvaro”, Prof. Aldo Maria Morace.

Alla cerimonia sono intervenuti anche il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, l’Assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli, in videocollegamento, e il Dirigente dell’Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Calabria, Antonino Cama. Presenti anche autorità militari, civili e religiose, numerosi studenti degli Istituti scolastici di Primo e Secondo grado della Città Metropolitana di Reggio Calabria e i Sindaci dell’area metropolitana. A esibirsi la cantante Carmen Floccari, con le musiche di Paolo Paviglianiti, il coro degli studenti dell’I.C. Telesio – Montalbetti di Reggio Calabria e la scrittrice Giusy Staropoli Calafati.

I Parchi Letterari sono itinerari permanenti che attraversano i luoghi di vita e di ispirazione di scrittori e poeti. Attraverso percorsi tematici, iniziative culturali e manifestazioni, rendono fruibile e valorizzano un patrimonio in cui dimensione letteraria, memoria storica e ricchezza ambientale si intrecciano. L’istituzione del Parco dedicato a Corrado Alvaro, che entra a far parte della rete dei 33 parchi esistenti in Italia, assume un significato ancora più rilevante perché coincide con il settantesimo anniversario della scomparsa dello scrittore.

L’europarlamentare Giusi Princi: “giornata storica, ridisegnata la geografia mondiale dei Parchi letterari”

“È una giornata storica per la città metropolitana di Reggio Calabria e per l’intera regione, che segna un passaggio decisivo nel percorso di valorizzazione del nostro patrimonio culturale”, afferma l’On. Giusi Princi, che ha promosso il progetto nel suo precedente ruolo di Vicepresidente della Regione Calabria, con delega alla Cultura, continuando a seguirne l’iter anche in qualità di componente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento europeo.

“Il Parco dedicato a Corrado Alvaro – spiega l’europarlamentare calabrese – sarà il primo vero Parco letterario dedicato a uno scrittore calabrese e rappresenterà una risorsa strategica anche sul piano economico e turistico. Attraverso percorsi tematici, esperienze immersive e infrastrutture adeguate, renderemo accessibile l’opera di Alvaro, facendo dialogare letteratura, paesaggio e identità. Il nuovo Parco – evidenzia – permetterà di ridisegnare la geografia mondiale dei Parchi letterari, inserendo l’Aspromonte e la Calabria in una rete mondiale di destinazioni culturali e facendo della nostra regione un luogo di riferimento per il turismo letterario. Lavoreremo insieme – aggiunge – perché diventi una concreta opportunità di sviluppo, attrattività e proiezione internazionale per il territorio”.

Il Sindaco di Reggio Calabria, On. Francesco Cannizzaro: “con il Parco letterario si arricchisce l’offerta culturale e turistica del territorio”

“L’istituzione del Parco letterario dedicato a Corrado Alvaro – afferma il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, On. Francesco Cannizzaro – rappresenta un motivo di orgoglio e un’occasione per rinnovare il senso di appartenenza a una terra che ha espresso personalità capaci di lasciare un segno tangibile nella storia e nella cultura di tutto il Paese. Corrado Alvaro rappresenta una delle figure che meglio hanno saputo interpretare e raccontare l’identità della Calabria, portandola fuori dai suoi stessi confini, inserendola a pieno titolo nel panorama letterario nazionale e internazionale. Oggi giungiamo al compimento di un percorso avviato da Giusi Princi quando ancora ricopriva il ruolo di Vicepresidente della Regione Calabria. Io in qualità di Sindaco della Città Metropolitana di Reggio, insieme all’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e alla Regione Calabria, che continua ad accompagnare questo percorso, non posso che condiviso pienamente e sostenere questo progetto, un doppio volano di sviluppo che arricchisce l’offerta culturale del territorio ed al contempo quella turistica, offrendo nuovi spunti identitari ai nostri conterranei e contestualmente ulteriori fattori di richiamo per i visitatori interessati al nostro territorio metropolitano. Con la sottoscrizione della Convenzione, dunque, si conclude un iter amministrativo ed al contempo si apre una nuova fase, nella quale sarà fondamentale tradurre questo patrimonio in contenuti, iniziative e opportunità concrete”.

Il Presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo: “Un’opportunità per raccontare la Calabria autentica”

“L’istituzione del Parco Letterario dedicato a Corrado Alvaro rappresenta un’importante opportunità per valorizzare il patrimonio culturale della Calabria e promuovere nuove prospettive di sviluppo culturale e turistico. L’Aspromonte, e penso soprattutto a San Luca, è stato troppo spesso raccontato soltanto attraverso le sue difficoltà. Ma questa terra è molto di più: è storia, tradizioni, bellezza e soprattutto persone. Corrado Alvaro ha saputo raccontarne l’identità e la dignità delle sue comunità. Oggi abbiamo l’opportunità di far conoscere una Calabria più autentica, valorizzando il suo patrimonio umano e culturale anche oltre i confini regionali. Un pensiero particolare va ai tanti studenti presenti oggi a Palazzo Campanella, perché conoscere i nostri scrittori significa riscoprire le nostre radici e rafforzare il senso di appartenenza. Ringrazio per questo l’onorevole Giusi Princi, che già da vicepresidente della Giunta regionale ha lavorato per avvicinare i giovani alla letteratura calabrese, anche attraverso il protocollo La Calabria raccontata dai suoi scrittori, realizzato con l’Ufficio scolastico regionale. Un percorso che trova oggi continuità in questa iniziativa, frutto della collaborazione tra le istituzioni, il mondo della scuola e le realtà culturali del territorio, nella consapevolezza che conoscere le proprie radici è il primo passo per amare la propria terra, valorizzarne le ricchezze e contribuire a costruirne il futuro”.

Il Commissario dell’Ente Parco Aspromonte Renato Carullo: “Opportunità per mettere in relazione il patrimonio naturale con quello culturale”

“La sottoscrizione di questa convenzione – ha affermato il Commissario Straordinario dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte Renato Carullo – rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e segna un passaggio importante nel percorso di collaborazione con tutte le Istituzioni, in particolare con la Città Metropolitana di Reggio Calabria e col Sindaco Francesco Cannizzaro. Una sinergia che vogliamo rafforzare e rendere sempre più concreta, nella consapevolezza che lavorare insieme, mettendo in rete istituzioni e realtà culturali, sia fondamentale per promuovere il nostro territorio, valorizzarne le radici, la storia e le tradizioni. Accanto al patrimonio culturale e storico non possiamo dimenticare l’immenso valore paesaggistico e naturalistico dell’Aspromonte. La recente riconferma dell’Aspromonte Geopark nella rete mondiale degli UNESCO Global Geoparks, è un risultato che ci riempie di orgoglio e ci incoraggia a proseguire nel lavoro di tutela e valorizzazione. In questa prospettiva, l’istituzione del Parco Letterario Corrado Alvaro assume un grande significato. È un’opportunità per mettere in relazione il patrimonio naturale con quello letterario e culturale, raccontando attraverso la parola e la memoria il profondo legame tra i luoghi e le comunità. È un modo ulteriore per far conoscere l’identità dell’Aspromonte e trasmetterne il valore alle future generazioni”.