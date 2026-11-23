Si è conclusa al Museo del Bergamotto di Reggio Calabria la settima edizione degli Stati Generali del Giornalismo Agroalimentare del Sud. Tre giorni intensi per una grande manifestazione che ha visto la partecipazione di numerosi giornalisti, anche di rilievo nazionale. Tra i premiati, anche il Direttore di StrettoWeb Peppe Caridi. “Ho premiato solo personaggi che possono fare bene per questa nostra Calabria o che hanno fatto bene” ha detto il Presidente del Museo, Vittorio Caminiti. “Abbiamo premiato quattro giornalisti importanti che sono venuti dall’Italia e poi abbiamo premiato solo due giornalisti della Calabria, non perché altri non lo meritino, ma perché questi sono stati sempre molto attenti, legati alla storia del Bergamotto. Parlo naturalmente del direttore di Stretto Web, il dottore Peppe Caridi, e della dottoressa Dominga Pizzi, di Tomarchio Editore”.

Questo il servizio completo di Graziano Tomarchio per StrettoWeb con l’intervista al Professore Caminiti.