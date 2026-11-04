Multiproprietà, Reggina e Lazio: la risposta di Beppe Ursino sulle mosse di Lotito e sul futuro con il club amaranto

Reggino di nascita, per la precisione della provincia, di Roccella Jonica. Una vita al Crotone, quasi 30 anni, in cui contribuisce al percorso che porta i pitagorici dalla Serie D alla Serie A, per la prima volta. Poi una piccola parentesi al Cosenza, con le dimissioni per motivi di salute. Insomma: Beppe Ursino sa il fatto suo. Conosce il mondo del calcio, le sue dinamiche, i suoi personaggi. Interpellato dalla Gazzetta del Sud sul tema della multiproprietà, diventato caldo a Reggio Calabria dopo l’acquisizione della Reggina da parte di Claudio Lotito, già patron della Lazio, si è detto certo e tranquillo che alla fine l’imprenditore romano riuscirà a districarsi anche da questa situazione.

“Troverà una soluzione. Non è un investitore di passaggio, ma un imprenditore che vuole creare le condizioni per un progetto a lungo termine. Potrebbe ripercorrere quanto fatto a Salerno. Non mollerà di un centimetro e, quando si mette in testa un obiettivo, fa l’impossibile per raggiungerlo. I tifosi non devono preoccuparsi. Comprendo il loro stato d’animo, ma vi assicuro che Lotito tiene molto ai colori amaranto“.

Parole che sanno di garanzia, espresse da Ursino con estrema consapevolezza. Com’è noto, interpellato diverse volte sull’argomento, Claudio Lotito ha sempre mostrato prudenza, facendo intendere che nel corso di quest’anno se ne sarebbe occupato.