Mosorrofa, il campo da calcio abbandonato da anni nel degrado. L’appello di una cittadina: “bambini costretti a giocare nella piazza con le automobili, è pericoloso”

Un campo da calcio ormai inutilizzabile, invaso da alberi ed erbacce, e bambini costretti a giocare in una piazza attraversata dalle automobili. È la situazione denunciata da una cittadina di Reggio Calabria e lettrice di StrettoWeb, che ha inviato alla nostra redazione una riflessione sulle condizioni di degrado in cui versa l’ex campo sportivo di Mosorrofa, in via San Sperato II tratto. Una problematica che, secondo quanto raccontato, si trascina da anni, nonostante le ripetute richieste di intervento rivolte all’Amministrazione comunale e una manifestazione organizzata nel giugno 2022. La cittadina richiama anche un incendio che circa due anni fa avrebbe interessato l’area, mettendo a rischio un’abitazione vicina.

Al centro della sua riflessione c’è soprattutto la necessità di restituire ai più giovani uno spazio sicuro di aggregazione, evitando che l’assenza di luoghi dedicati al gioco continui a creare problemi di sicurezza e disagi per i residenti. Di seguito pubblichiamo integralmente la lettera indirizzata all’Amministrazione comunale e al sindaco Francesco Cannizzaro.

La lettera della cittadina di Mosorrofa: “La situazione non è cambiata”

“Attraverso questo articolo, vorrei informare e sensibilizzare l’attuale Amministrazione Comunale ed in particolare il Ns Sindaco Cannizzaro, circa lo stato di degrado in cui versa l’area di un paese a pochi chilometri dalla Città di Reggio Calabria ed esattamente in via San Sperato II tratto – MOSORROFA. L’area che una volta era utilizzata come campo da calcio, oggi rappresenta una dimora fissa per alberi ed erbacce generando anche problemi di sicurezza e igiene. Proprio circa due anni fa, la stessa infatti, è stata oggetto di un vasto incendio mettendo a rischio l’abitazione adiacente poiché l’area non era stata sottoposta a bonifica da parte del Comune.

I cittadini più volte si sono rivolti all’Amministrazione Comunale per far ripristinare quello che rappresenta l’unico spazio aggregativo e sicuro per i bambini e i giovani. Ricordiamo infatti la manifestazione avvenuta a Piazza Italia sabato 18 giugno 2022 dove circa 250 residenti sono scesi in piazza per denunciare vari problemi, tra cui anche lo stato di abbandono dell’area sopradescritta. Sono passati circa 4 anni e mezzo e la situazione non è cambiata, si continua ancora a negare lo spazio per il gioco a ragazzi e bambini. L’unica area in cui attualmente i bambini e i ragazzi danno sfogo al loro tempo libero è la “Piazza San Demetrio” di fronte la Chiesa dove, non solo essa rappresenta un pericolo viste le condizioni strutturali, ma il passaggio di numerosi mezzi mette a rischio la vita dei bambini. Per non parlare del disagio e dell’irritabilità che i continui schiamazzi e rumori pomeridiani e notturni creano ai residenti.

Vorrei sottolineare che là dove mancano tempo, spazi sicuri e libertà di immaginare, non viene meno solo un passatempo ma una delle principali vie attraverso cui i bambini crescono, imparano, si esprimono e si sentono vivi. Il gioco rappresenta una componente strutturale dello sviluppo cognitivo, emotivo e sociale pertanto spero che l’attuale Amministrazione possa prendere in considerazione la richiesta che noi cittadini rivolgiamo da anni senza essere mai stati ascoltati” si chiude la riflessione.