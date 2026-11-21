“So che di Gianni De Gennaro mio fratello Giovanni si fidava totalmente”. Sono parole cariche di dolore quelle pronunciate da Maria Falcone, sorella del giudice Giovanni Falcone e presidente della fondazione intitolata al magistrato, dopo aver appreso la notizia della morte dell’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro. Profondamente colpita dalla tragedia, Maria Falcone ha voluto ricordare soprattutto il legame di amicizia e la fiducia che univano De Gennaro a suo fratello, sottolineando il lavoro svolto insieme in alcune delle più importanti indagini contro la criminalità organizzata.

Maria Falcone ricorda Gianni De Gennaro: “sono molto colpita e addolorata”

Il presidente della Fondazione Falcone ha espresso il proprio dolore per la scomparsa di De Gennaro, spiegando di non sentirsi nelle condizioni di rilasciare ulteriori dichiarazioni. “Sono molto colpita e addolorata per questa tragedia e non sono nelle condizioni di parlare. So che di Gianni De Gennaro mio fratello Giovanni si fidava totalmente e che insieme hanno lavorato all’inchiesta sulla Pizza Connection e sul maxiprocesso che sono due momenti fondamentali nella lotta alla mafia”. Il ricordo di Maria Falcone mette in evidenza il rapporto di fiducia professionale e personale tra l’ex capo della Polizia e Giovanni Falcone, maturato durante gli anni delle grandi indagini contro Cosa nostra.

Il legame tra De Gennaro e Giovanni Falcone nelle indagini sulla mafia

Maria Falcone ha richiamato due momenti fondamentali della lotta alla mafia: l’inchiesta sulla Pizza Connection e il maxiprocesso, vicende investigative e giudiziarie nelle quali Giovanni Falcone e Gianni De Gennaro lavorarono insieme. Proprio attraverso il ricordo di quelle esperienze, la sorella del magistrato ha voluto sottolineare la stima che Giovanni Falcone nutriva nei confronti di De Gennaro. Un legame che non si è esaurito nel lavoro investigativo: Gianni De Gennaro ha fatto parte anche del Consiglio della Fondazione Falcone, l’organizzazione presieduta da Maria Falcone e intitolata alla memoria del giudice.

“È stato un amico di mio fratello”: il ricordo di Maria Falcone

Nel suo intervento, Maria Falcone ha preferito non aggiungere altre considerazioni sulla tragica scomparsa dell’ex capo della Polizia, ribadendo soltanto un elemento che considera certo: il rapporto di amicizia che lo legava a Giovanni Falcone. “Non mi sento di dire altro. Di certo so che è stato un amico di mio fratello”, ha concluso.