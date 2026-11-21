Dolore, disorientamento e un appello al rispetto davanti alla morte di Gianni De Gennaro. A intervenire sulla scomparsa dell’ex capo della Polizia è Adriana Musella, già presidente del Coordinamento Nazionale Antimafia e attivista nel campo delle politiche sociali, che esprime “profonda tristezza per quanto accaduto e invita a evitare congetture sulle circostanze della morte”. Musella richiama la propria conoscenza di De Gennaro, sottolineando come, “per l’immagine che ne aveva maturato, non fosse una persona facilmente incline a lasciarsi sconvolgere. Allo stesso tempo, riconosce l’imprevedibilità della fragilità umana e mette in guardia dal considerare definitive ipotesi che, a suo giudizio, non possono ancora essere ritenute certe”.

Adriana Musella sulla morte di De Gennaro: l’appello al rispetto e alla prudenza

Nel suo intervento, Adriana Musella esprime amarezza anche per il susseguirsi di commenti e interpretazioni sulla scomparsa di De Gennaro, richiamando la necessità di rispettare il dolore e gli interrogativi ancora aperti. Queste le sue parole integrali: “che grande tristezza! Quante parole quante congetture. Si perde sempre un’occasione per tacere. Per come l’ ho conosciuto, Gianni De Gennaro non era soggetto da lasciarsi sconvolgere. Certamente, la mente umana è imprevedibile nella sua fragilità. Non credo però ci sia, al momento, nessuna ipotesi che possa dichiararsi certa. L’humana pietas s’impone davanti ad una morte che pone tanti interregotativi per cui non si trova risposta alcuna, ma che esige il dovuto rispetto. Una cosa è certa: se De Gennaro era depositario di verità,queste saranno sepolte con lui. Non posso affermare altro se non il mio disorientamento”.