“Di fronte ad eventi come il suicidio c’è soltanto il silenzio, il rispetto e una preghiera. Per quanto riguarda il processo mediatico sulla diffusione di notizie anche riservate, sono anni che che ne parliamo per porre rimedio a questo corto circuito che ha fatto tanto male a tante persone, indipendentemente dal caso. È allo studio in Parlamento una legge che senza sminuire l’importanza delle intercettazioni e delle indagini tuteli però i terzi e soprattutto quelli che ne sono estranei“. Cosi io ministro della Giustizia Carlo Nordio in merito al suicidio di Gianni De Gennaro, parlando a margine della presentazione del calendario della polizia penitenziaria.