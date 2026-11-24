“E’ una protesta di innocenza, deliberata, consapevole, lucida, ma una protesta di innocenza, perché quando si rischia di essere all’interno di una trappola che può durare 7, 8, 9, 10 anni, poi magari finisce non nulla di fatto, come è accaduto per il Prefetto Mori, per l’ex Ministro Mannino e per tanti altri, è chiaro che un uomo come lui non poteva avere sul pendente l’accusa di depistaggio, proprio lui che aveva cooperato al Maxi Processo contro la mafia, ad arrestare persone come Bagarella e tanti altri, avere pendente sulla testa questa accusa“. Lo afferma l’ex presidente della Camera, Luciano Violante, a Omnibus su La7 parlando della morte di De Gennaro.