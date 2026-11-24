Le telecamere di sorveglianza presenti nella villa di Fonteblanda, in Maremma, hanno ripreso Gianni De Gennaro mentre esplode con la sua pistola semiautomatica un colpo di prova prima di quello con cui si è tolto la vita all’alba di sabato. Dei fotogrammi che hanno immortalato la scena scrivono oggi Il Corriere della Sera e Repubblica. Poco distante dal corpo dell’ex capo della Polizia sono state trovate lettere destinate ai familiari e al custode. In casa due buste sigillate indirizzate al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca e una con l’intestazione “a chi vorrà pubblicarle“. “Chi le ha lette – scrive il Corsera – parla di toni durissimi con un riferimento a quello ‘che nemmeno la mafia’, che lo voleva uccidere, ‘aveva ottenuto’“.