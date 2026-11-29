La morte di Gianni De Gennaro, le parole lasciate in quello che viene interpretato come il suo testamento morale e gli interrogativi sulle vicende che hanno accompagnato la sua attività professionale. Sono i temi affrontati da Adriana Musella, già presidente del Coordinamento Nazionale Antimafia, in una riflessione sulla scomparsa dell’ex capo della Polizia e sulla necessità di fare piena luce sulle pagine della storia italiana. “Un Paese democratico non può definirsi tale se non fa luce sulla sua storia. Ma l’Italia può definirsi un Paese libero e democratico? Su Gianni De Gennaro è stato detto tutto e il contrario di tutto. C’è chi lo ha amato e chi, invece, ancora da morto gli serba rancore. Io, come altri che quegli anni abbiamo vissuti, abbiamo conosciuto un grande investigatore, senza dubbio un uomo di potere. Delle sue parole, lasciate come testamento morale, alcune mi hanno particolarmente colpito”, afferma Musella.

Le ultime parole di Gianni De Gennaro e gli interrogativi di Adriana Musella

Musella si sofferma, in particolare, su una frase attribuita a De Gennaro, avanzando alcune ipotesi sul significato delle sue parole e sulle circostanze dell’indagine che lo riguardava. “Un condannato a morte non può mentire”, ricorda l’ex presidente del Coordinamento Nazionale Antimafia, aggiungendo: “Condannato a morte da chi o da cosa? Dalla verità, sicuramente. Ipotizzo che non si riferisse alla Procura di Caltanissetta, ma a quella protezione che l’aveva accompagnato durante la sua vita professionale e che aveva ben compreso gli fosse stata tolta. L’indagine che lo riguardava potrebbe essere letta proprio come una conseguenza di tutto ciò. Il livello raggiunge vette troppo alte per noi comuni mortali, che non ci sarà mai permesso di raggiungere”. Musella precisa quindi la natura ipotetica delle proprie considerazioni, esprimendo il timore che gli interrogativi sollevati possano rimanere senza risposta e che, con il trascorrere del tempo, sulla vicenda possa calare il silenzio. “Credo si possa discutere all’infinito, ma le ipotesi rimarranno ipotesi. In cambio avremo, come sempre, verità di comodo rivestite da panni istituzionali. Di questa morte sentiremo parlare ancora per un po’. Poi sarà regalata al silenzio. Noi non possiamo fare altro che affidarla alla misericordia di Dio”, conclude Adriana Musella.