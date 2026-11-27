È iniziata all’istituto di medicina legale dell’ospedale di Careggi, a Firenze, l’autopsia sulla salma di Gianni De Gennaro, l’ex prefetto e capo della Polizia trovato morto sabato 21 novembre nella dependance della sua villa di Fonteblanda, nel Grossetano. L’esame è condotto dai medici legali Beatrice Defraia, dell’ospedale fiorentino, e Andrea Paterna, di Siena, incaricati dalla procura di Grosseto che indaga contro ignoti per istigazione al suicidio: l’ex prefetto si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa.

Alle operazioni partecipa anche il consulente nominato dalla famiglia, Marco Di Paolo, dell’Università di Pisa. Gli accertamenti affidati ai periti sono completi (comprendono anche gli esami tossicologici) e dovranno fissare ora e dinamica del decesso, prima del nulla osta della procura per la restituzione della salma. L’area del padiglione che ospita la medicina legale è stata transennata per impedire l’accesso ai giornalisti.