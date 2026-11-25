Il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, continuerà a non rilasciare dichiarazioni sull’inchiesta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D’Amelio, nella quale era indagato anche l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, morto suicida sabato scorso. Il magistrato lo ha ribadito anche questa mattina. Alcuni cronisti, anche stamane, sono presenti davanti al Palazzo di giustizia di Caltanissetta, mentre dagli uffici della procura, al quarto piano dell’edificio, non trapelano dichiarazioni. Mentre resta alta l’attenzione sulle lettere lasciate dall’ex capo della polizia, una delle quali indirizzata proprio al procuratore nisseno, e che secondo quanto emerso conterrebbe dure contestazioni all’inchiesta.

Intanto, il processo denominato depistaggio bis, che vede imputati quattro poliziotti accusati di avere reso false testimonianze durante il primo processo sui depistaggi delle indagini sulla strage di via D’Amelio, riprenderà il 22 dicembre, data già in calendario. Gli imputati sono Maurizio Zerilli, Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi e Angelo Tedesco, tutti appartenenti al gruppo investigativo «Falcone-Borsellino», guidato dall’allora capo della Squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera.

Secondo l’accusa, avrebbero dichiarato il falso o taciuto circostanze rilevanti durante il processo a carico di tre loro colleghi, legato alla gestione del falso collaboratore di giustizia Vincenzo Scarantino. L’ultima udienza è stata rinviata a causa dell’astensione degli avvocati dalle attività giudiziarie nel settore penale. Il 22 dicembre è prevista la deposizione del vicequestore Claudio Sanfilippo e di un altro testimone il cui nome deve ancora essere comunicato.