Anche questa mattina cronisti e operatori televisivi sono davanti al Palazzo di giustizia di Caltanissetta, dove resta alta l’attenzione sull’inchiesta della Procura nissena sui presunti depistaggi legati alla strage di via D’Amelio, che vedeva tra gli indagati anche l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, morto suicida. Il procuratore Salvatore De Luca è arrivato intorno alle 9 e si è subito diretto nei suoi uffici, al quarto piano del Palazzo di giustizia, senza rilasciare dichiarazioni. All’interno del tribunale, intanto, corridoi e aule sono pressoché deserti. Anche oggi è in corso l’astensione dalle udienze e dalle attività giudiziarie nel settore penale proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane, che proseguirà fino a venerdì 27 novembre.

Intanto, resta fissata per il primo dicembre l’udienza davanti al tribunale del Riesame, chiamato a pronunciarsi sull’appello presentato dai pm contro il rigetto delle richieste di misure cautelari. L’udienza, che riguardava anche De Gennaro, potrebbe tuttavia essere rinviata, anche alla luce della mole di documentazione agli atti dell’inchiesta, migliaia di pagine che le difese dovranno esaminare. Restano coinvolti nell’inchiesta altri quattro indagati: l’ex ispettore di polizia Francesco Pacetto, l’ex collaboratore di giustizia Salvatore Contorno, la funzionaria del Dis Donatella Peruzzi e il sottufficiale della Guardia di finanza Massimo Carnicelli.

Per tutti viene contestato il depistaggio, mentre Pacetto, Contorno e Peruzzi rispondono anche dell’accusa di avere agevolato Cosa nostra. Oggi al palazzo di giustizia era prevista un’udienza sul processo “depistaggio bis” sulle indagini per la strage di via d’Amelio che vede imputati i poliziotti Maurizio Zerilli, Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi e Angelo Tedesco che sono accusati di avere dichiarato il falso durante il primo processo sul depistaggio a carico di tre loro colleghi. L’udienza è stata rinviata per lo sciopero degli avvocati.