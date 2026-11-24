“Secondo me De Gennaro ha fatto un gesto freddo e lucido. Non lo voglio giudicare da cristiano, perché potete immaginare quello che un cristiano può pensare, però è un gesto tutt’altro che emotivo, come anche le modalità ci descrivono. Lui ha voluto secondo me conquistare un diritto di ascolto: davanti a una ricostruzione che non lasciava spazio alle valutazioni diametralmente opposte che lui faceva, con questo gesto ha voluto far capire: “Guardate, io sono disposto a tutto pur di affermare la mia verità, e la mia verità è questa”. Poi leggeremo le carte“. Lo ha detto il senatore Pier Ferdinando Casini intervenendo a “Ping Pong”, Rai Radio1, in una puntata dedicata alla morte di Gianni De Gennaro.

Casini ha raccontato di averlo sentito per l’ultima volta pochi giorni prima: “Il mio ultimo ricordo in ordine temporale è la telefonata che avevo fatto a lui per esprimere amicizia, come sempre, perché l’amicizia non va espressa solo nella buona sorte, ma soprattutto nei momenti difficili delle persone. Io intuivo che era un momento molto difficile per De Gennaro, perché era al centro di questa ondata di fango che lo voleva trasformare da lottatore indefesso contro la mafia in un convivente dei mafiosi o qualcosa del genere“.

“Certamente li avrebbe meritati, se vuole la mia opinione, ma questa è una competenza del Consiglio dei ministri. Io rispetto la scelta che fanno: non è un diritto, era una possibilità. L’importante è che facciamo tesoro di questa lezione“. Lo afferma Pier Ferdinando Casini, ospite di Ping Pong su Radio Uno, alla domanda se per De Gennaro dovevano essere fatti i funerali di Stato.