“L’epilogo della vita di Gianni De Gennaro mi ha creato un senso di profonda tristezza e disorientamento insieme. Mi succede ogni qual volta mi trovo davanti ad una morte violenta ed inspiegabile. Quest’uomo io l’ho conosciuto e tutto si può raccontare di lui tranne che fosse una persona fragile. Anzi, tutt’altro. Ieri non lo nascondo ,ho sentito il bisogno di pregare. In un attimo mi son venuti in mente gli anni della mia resistenza civile. Le tante battaglie in cui testardamente ho creduto e le ho viste sgretolarsi davanti ai miei occhi. Oggi, al contrario di allora, non ho più nessuna certezza”. Lo afferma in una nota Adriana Musella, gia’ presidente Coordinamento Nazionale Antimafia.

“La caduta degli Dei, ho scritto qualche giorno fa …e lo ripeto oggi. Nell’universo antimafia ,ad uno a uno nessun birillo sembra essere lasciato al proprio posto. Col pensiero sono andata ad altri momenti drammatici e li ho rivissuti.. Il circo mediatico giudiziario …la gogna preventiva ,le procure e i loro rifermenti giornalistici , veline e rapporti d’indagine costruiti ad arte e consegnati sottobanco come distruggere un essere umano prima ancora che nessuna sentenza ne abbia accertato la colpevolezza. TUTTO QUESTO DEVE FINIRE. La Giustizia deve fare il suo corso ma non affiancandosi ai processi mediatici. E lasciamo stare la libertà di stampa che nulla ha a che fare con la libertà d’infangare. Le polemiche dei politici di fronte alla tragedia di una morte , evidenziano maggiormente la loro piccolezza. Se davvero volessero rendersi utili ,dovrebbero legiferare in materia, una volta per tutte”.