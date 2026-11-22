Il silenzio del collaboratore di giustizia Totuccio Contorno non sarebbe legato a presunte pressioni esercitate dall’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, morto suicida ieri, ma a una scelta personale maturata da tempo. È quanto sostiene l’avvocato Salvino Greco, difensore del pentito, intervenendo sull’inchiesta per depistaggio della Procura di Caltanissetta. I magistrati nisseni ipotizzano che dietro il rifiuto di Contorno di parlare con gli inquirenti possano esserci state pressioni da parte di De Gennaro. Nell’ambito dell’indagine, la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari per entrambi, formulando l’accusa di depistaggio. Il legale del collaboratore di giustizia contesta però questa ricostruzione, richiamando le condizioni di salute del proprio assistito e la sua volontà, manifestata da anni, di non avere ulteriori colloqui con i magistrati.

Le condizioni di salute di Contorno e il rifiuto di parlare con i magistrati

Secondo l’avvocato Greco, Totuccio Contorno attraversa da tempo una situazione personale difficile, segnata anche da problemi di salute. “Non è in buone condizioni di salute, anni fa ha avuto alcuni episodi ischemici. E comunque non vuole parlare coi magistrati da anni”, afferma il difensore, commentando la tesi sostenuta dalla Procura di Caltanissetta. La posizione del legale è dunque quella di ricondurre il silenzio di Contorno a una decisione autonoma, senza collegarlo alle presunte interferenze attribuite all’ex capo della Polizia.

Greco: “quali pressioni? I magistrati li manda a quel paese di suo spontanea volontà”

L’avvocato approfondisce le ragioni del comportamento del proprio assistito, spiegando che il collaboratore di giustizia avrebbe maturato nel tempo un forte risentimento nei confronti dello Stato. “Contorno non sta bene e ha seri problemi familiari. Da tempo sostiene di essere stato spremuto e abbandonato dallo Stato e non vuole parlare con i pm. Quali pressioni? I magistrati li manda a quel paese di suo spontanea volontà”, spiega Greco. Una dichiarazione con cui il difensore respinge esplicitamente l’ipotesi che il rifiuto di collaborare con gli inquirenti sia stato determinato da pressioni esterne. La ricostruzione dell’avvocato si contrappone quindi alla tesi investigativa della Procura di Caltanissetta, che dovrà essere valutata nelle sedi giudiziarie competenti.

Inchiesta per depistaggio, il legale non ha ancora esaminato tutte le carte

Greco interviene anche sugli aspetti procedurali dell’indagine, evidenziando le difficoltà incontrate nell’esame della documentazione. Il difensore precisa di non aver ancora letto integralmente gli atti dell’inchiesta, costituiti da migliaia di pagine, e richiama i tempi a disposizione per preparare la propria difesa in vista dell’udienza del Riesame. “Sono migliaia di pagine e l’avviso dell’udienza del Riesame mi è stato notificato il 16 novembre, è impensabile che io possa preparare una memoria in così poco tempo. A naso – conclude – penso che difficilmente questa vicenda andrà a finire da qualche parte”.