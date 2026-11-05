Montalbano Elicona, nuovo scuolabus grazie a un finanziamento regionale di 75 mila euro

Un nuovo scuolabus per migliorare il trasporto degli studenti e rispondere alle esigenze delle famiglie di Montalbano Elicona, nel Messinese. Il Comune ha acquisito un nuovo mezzo grazie a un finanziamento regionale di 75.000 euro, concesso dall’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione professionale nell’ambito del contributo straordinario destinato ai Comuni per l’acquisto di scuolabus. L’amministrazione comunale è risultata beneficiaria delle risorse, che hanno consentito di ampliare la dotazione di veicoli a disposizione dell’ente e di rafforzare il servizio rivolto agli alunni. L’investimento punta a migliorare i collegamenti tra le diverse zone del territorio comunale e la sede scolastica, rendendo gli spostamenti quotidiani più adeguati alle necessità degli studenti. Un intervento che l’amministrazione considera importante anche per il sostegno alle famiglie, che potranno contare su un servizio di trasporto scolastico potenziato.

Il sindaco Todaro: “La scuola e i nostri ragazzi sono una priorità”

Soddisfazione per l’arrivo del nuovo mezzo è stata espressa dal sindaco Antonino Todaro, che ha sottolineato il valore dell’investimento e il lavoro svolto dagli uffici comunali per ottenere il finanziamento e completare l’acquisizione dello scuolabus. “L’arrivo del nuovo scuolabus rappresenta un altro importante risultato per la nostra comunità, perché consentirà di garantire gli spostamenti quotidiani dei nostri ragazzi attraverso un servizio più sicuro, efficiente e comodo, anche grazie all’impegno dei nostri autisti, dipendenti comunali. La scuola e i nostri ragazzi sono una priorità per la mia Amministrazione. Desidero ringraziare l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale per il finanziamento concesso e rivolgere un particolare riconoscimento al dirigente dell’Area tecnica, Massimiliano Mobilia, alla dipendente Lucia Di Blasi e a tutto l’Ufficio tecnico per il lavoro svolto, che ha consentito di concretizzare questo obiettivo. Investire nel trasporto scolastico significa sostenere le famiglie e garantire ai nostri studenti un servizio adeguato. Continueremo a lavorare per migliorare le risposte alle esigenze del territorio, con la consapevolezza che investire sulle nuove generazioni significa investire sul futuro della nostra comunità”.

Il nuovo scuolabus consentirà dunque al Comune di rafforzare il servizio di trasporto scolastico, migliorando la disponibilità dei mezzi destinati agli spostamenti degli alunni. L’acquisizione rappresenta il risultato del finanziamento ottenuto attraverso la misura regionale e dell’attività amministrativa portata avanti dagli uffici comunali, ai quali il sindaco ha rivolto un particolare ringraziamento. L’intervento si inserisce nell’impegno dell’amministrazione di Montalbano Elicona per migliorare i servizi rivolti agli studenti e alle famiglie, con l’obiettivo di rendere più agevoli e sicuri i collegamenti quotidiani con la scuola. Un investimento che punta a rispondere alle necessità del territorio e a sostenere concretamente le nuove generazioni, considerate dall’amministrazione una priorità per il futuro della comunità.