Antiche abitazioni, vicoli carichi di storia, botteghe artigiane, forni a legna e centinaia di figuranti pronti a far rivivere le atmosfere di un tempo. Montalbano Elicona, in provincia di Messina, si prepara a celebrare la magia del Natale con la XXV edizione del Presepe Vivente, una delle manifestazioni più attese del calendario natalizio, capace negli anni di richiamare migliaia di visitatori provenienti anche da fuori regione. La rievocazione si svolgerà nelle giornate del 26 e 30 dicembre 2026 e del 6 gennaio 2027, trasformando il suggestivo quartiere Serro in un percorso attraverso la storia, la spiritualità e le tradizioni popolari. Un appuntamento che taglia quest’anno il significativo traguardo della venticinquesima edizione, confermando il profondo legame tra la manifestazione e la comunità locale.

Presepe Vivente di Montalbano Elicona: il quartiere Serro diventa protagonista del Natale

A ospitare la rappresentazione della Natività sarà la parte più antica del paese, dove le abitazioni e gli ambienti originari del quartiere Serro, alcuni risalenti a oltre due secoli fa, diventeranno parte integrante dell’allestimento. La particolarità del Presepe Vivente di Montalbano Elicona risiede proprio nell’autenticità dei luoghi in cui si sviluppa la rievocazione. Non saranno utilizzati fondali o scenografie artificiali: le antiche architetture del quartiere costituiranno la cornice naturale delle diverse ambientazioni. I visitatori potranno così immergersi in uno spaccato della vita quotidiana e delle consuetudini di un tempo, attraverso un percorso che valorizza il patrimonio storico e architettonico del borgo messinese.

Centinaia di figuranti e antichi mestieri: un viaggio nella Sicilia di un tempo

A rendere ancora più suggestiva la manifestazione sarà la partecipazione di diverse centinaia di figuranti, tra bambini, giovani, adulti e anziani, che daranno vita alle scene della Natività e alla rappresentazione degli antichi mestieri. Vasai, sellai, tessitrici, pastori e boscaioli riproporranno le attività artigianali e quotidiane del passato, animando botteghe, forni a legna, laboratori e ambienti domestici. Non mancheranno la preparazione del pane e il lavoro del fabbro, attraverso la rappresentazione delle antiche tecniche di lavorazione. Un viaggio nelle tradizioni popolari della Sicilia, che permetterà anche alle nuove generazioni di riscoprire mestieri, abitudini e consuetudini della vita quotidiana di un tempo. La rappresentazione degli antichi mestieri costituisce da anni uno degli elementi distintivi del Presepe Vivente di Montalbano Elicona, grazie al coinvolgimento diretto della cittadinanza e alla valorizzazione degli ambienti storici del paese.

Presepe Vivente di Montalbano Elicona, la Natività tra cantastorie, teatro e zampogne

Alla rappresentazione della vita quotidiana si affiancherà il racconto evangelico della Natività, accompagnato da cantastorie e momenti di narrazione teatrale. Il pubblico sarà guidato attraverso gli episodi legati a Erode, il viaggio di Giuseppe e Maria e, infine, la nascita di Gesù. La narrazione si svilupperà all’interno delle ambientazioni del quartiere Serro, accompagnando i visitatori lungo le diverse scene della rievocazione religiosa. A completare l’atmosfera saranno le melodie delle zampogne e le esecuzioni dei musicisti locali, che richiameranno le sonorità della tradizione popolare.

Montalbano Elicona, il riconoscimento di “miglior Presepe Vivente della Sicilia”

Organizzato dal Comune in collaborazione con l’Associazione Rievocazioni Storico Religiose, il Presepe Vivente di Montalbano Elicona ha ottenuto il riconoscimento di «Miglior Presepe Vivente della Sicilia», affermandosi nel panorama delle rievocazioni isolane e contribuendo alla promozione turistica del territorio. La manifestazione rappresenta un’importante occasione per riscoprire le bellezze del borgo, noto anche per il suo patrimonio storico e architettonico, del quale fa parte il suggestivo Castello di Federico II a Montalbano Elicona. Già nelle precedenti edizioni, il Presepe Vivente aveva riscosso un importante successo di partecipazione e presenze, confermandosi un appuntamento di rilievo per la valorizzazione turistica e culturale del territorio.

Presepe Vivente di Montalbano Elicona: un’intera comunità impegnata nell’organizzazione

Alla realizzazione della venticinquesima edizione della manifestazione contribuiranno anche la Pro Loco Mons Albus, tutte le associazioni di Montalbano, i commercianti, gli amministratori e i dipendenti comunali, insieme alla Polizia Municipale, ai Carabinieri della Stazione di Montalbano Elicona e alla Protezione Civile. Un impegno condiviso che coinvolge numerose realtà del territorio e trova nella partecipazione dei figuranti, dei volontari e dei cittadini il proprio elemento centrale. La collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità locale rappresenta infatti uno degli aspetti fondamentali per la continuità della manifestazione, giunta quest’anno alla sua venticinquesima edizione.

Il sindaco Todaro e l’assessore Truglio: il ricordo del professor Tano Pantano

Particolare soddisfazione per il raggiungimento di questo importante traguardo è stata espressa dal sindaco di Montalbano Elicona, Antonino Todaro, e dall’assessore al Turismo, Fabio Truglio, che hanno voluto ricordare anche il contributo fondamentale del professor Tano Pantano alla nascita e alla crescita della manifestazione. “Raggiungere la venticinquesima edizione è un traguardo significativo e testimonia la capacità di questa manifestazione di coinvolgere generazioni diverse e rinnovarsi nel tempo. Il Presepe Vivente è un’espressione autentica della nostra identità e un’occasione per tramandare alle nuove generazioni un patrimonio di storia e cultura. Desideriamo ricordare con riconoscenza il professor Tano Pantano, che ha dato un contributo fondamentale alla nascita e alla crescita dell’iniziativa. Un ringraziamento particolare va all’Associazione Rievocazioni Storico Religiose, ai figuranti, ai volontari e a tutti coloro che dedicano tempo ed energie alla riuscita dell’evento, affrontando anche il freddo delle giornate invernali. È grazie alla loro passione e disponibilità se questa tradizione continua a vivere e a coinvolgere l’intera comunità”, hanno dichiarato il sindaco Antonino Todaro e l’assessore al turismo Fabio Truglio.