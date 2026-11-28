“Per uno studente che esce da scuola alle 13 a Trebisacce e deve tornare ad Amendolara, Roseto o Rocca Imperiale, il trasporto ferroviario ionico riserva oltre due ore di attesa: il treno delle 11:38 è già passato e il successivo utile parte soltanto alle 15:47. Gli studenti dell’Alto Ionio cosentino lo denunciano in un video ironico, bollando come “impreparato” l’assessore regionale ai Trasporti, Gianluca Gallo. Sulla carta i collegamenti ci sono, nella realtà studenti e pendolari restano ad aspettare. E fa specie che a lasciare irrisolta questa situazione sia proprio Gallo, assessore di questo territorio“. È quanto dichiara Giuseppe Campana, portavoce regionale di Europa Verde/Avs.

“Basterebbe sedersi al tavolo con Rfi e Trenitalia – prosegue – e pretendere orari compatibili con le campanelle scolastiche e le esigenze di chi viaggia. Per una Regione che dice di voler contrastare lo spopolamento delle aree interne dovrebbe essere il minimo. Evidentemente il giudizio del sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, su Gallo, definito “l’assessore meno coraggioso della storia degli assessori regionali d’Europa” è più che mai attuale“.

“Il nuovo Frecciarossa Sibari-Milano-Torino, annunciato per la fine di gennaio, viene presentato come un risultato importante. Peccato che sia prevista la soppressione dello storico collegamento Sibari-Bolzano e che il nuovo convoglio salti la fermata di Firenze, nodo strategico per migliaia di calabresi. Perché un nuovo collegamento deve accompagnarsi alla perdita di un servizio esistente?“, chiede Campana.

“Eppure Sibari potrebbe diventare un vero hub ferroviario baricentrico, in attesa dell’elettrificazione della linea, collegando il Crotonese e il Metapontino con coincidenze puntuali e alimentando non una, ma due Frecce verso il Nord e il Centro Italia. È una proposta che richiede programmazione e capacità di trattare con i gestori della rete e del trasporto pubblico, non rassegnandosi alle loro scelte“.

“Resta poi in piedi proprio una vera e propria vertenza, quella dell’elettrificazione della linea ionica, avviata nel 2018 e ancora lontana dal completamento. Dopo anni di annunci e ritardi – evidenzia il portavoce regionale di Avs – si ipotizza una nuova chiusura della tratta Sibari-Crotone per completare i lavori. Quando si concluderanno, quanto dureranno ancora e quali servizi sostitutivi saranno garantiti? Il presidente Roberto Occhiuto e l’assessore Gallo devono rispondere pubblicamente, con date certe e un piano concreto. Chi vive lungo la fascia ionica ha già pagato abbastanza disagi e non può scoprire a cose fatte come e quando sarà possibile spostarsi“.

“Il risultato è che studenti, lavoratori e famiglie finiscono per affidarsi all’automobile ed ai vettori su gomma, aumentando la pressione su una Statale 106 già gravata dal traffico. L’intera costa ionica calabrese, su cui gravitano circa un milione di abitanti, non può continuare a fare i conti con collegamenti che rendono complicato persino raggiungere la scuola o tornare a casa. Gallo si assuma le proprie responsabilità: porti le esigenze del territorio ai tavoli con Rfi e Trenitalia, pretenda orari dignitosi e difenda i collegamenti. Altrimenti, tanto varrà consegnare la politica regionale dei trasporti ai manager di Rfi. Almeno nessuno – conclude Giuseppe Campana – potrebbe fingere che a decidere sia la Regione“.