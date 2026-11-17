Sorriso, un “bernoccolo” sulla fronte e tanta voglia di scherzare e vincere. Lubo Misolic, centro della Dierre Basketball Reggio Calabria, si presenta ai microfoni della società dopo la vittoria contro Marsala con il suo solito spirito, nonostante la “botta” rimediata in campo. Lubo, innanzitutto come stai? Che è successo? “Non lo so, non lo so chi è stato! Ho preso una bella botta qua, però mi sono ripreso. Tutto a posto adesso, si riparte verso nuove sfide“, risponde sorridendo il centro reggino.

Che gara è stata secondo te contro Marsala?

“È stata una gara un po’ a tratti bene, a tratti male, però dobbiamo ancora migliorare in difesa“.

Quando avete cambiato ritmo? Forse nello spogliatoio il coach vi ha dato gli input giusti per tornare carichi?

“Sì, secondo me nel terzo quarto abbiamo giocato meglio rispetto agli altri, lì è cambiata la nostra serata“.

Solitamente non ami parlare delle prestazioni individuali, ma questa sera hai fatto molto bene…

“Sì, piano piano me la cavo“, commenta con modestia.

Ora vi aspetta un po’ di riposo prima della prossima sfida…

“Abbiamo un weekend di riposo, poi ci aspetta una bella sfida, in trasferta a Ribera. Ci dobbiamo preparare, abbiamo il tempo per recuperare le energie e piano piano arriviamo pronti“.

Come sta il gruppo?

“Sta messo bene, siamo abbastanza carichi“.