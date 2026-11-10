Minori stranieri non accompagnati, seconda condanna dell’Italia nel 2026: Azione interroga il Governo, dalla Sicilia l’allarme sui diritti dei bambini

“Due condanne dell’Italia nel giro di pochi mesi per violazioni dei diritti fondamentali dei minori stranieri non accompagnati e una nuova iniziativa parlamentare per chiedere al Governo chiarimenti sulle condizioni di accoglienza e sulle misure necessarie a impedire il ripetersi di simili episodi”. È il tema sollevato da Azione dopo la seconda pronuncia del 2026 della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), intervenuta il 3 settembre sul caso “di un ragazzo straniero di appena 15 anni, trattenuto arbitrariamente in un centro di accoglienza originariamente destinato agli adulti”. La vicenda ha portato il deputato di Azione Fabrizio Benzoni a presentare una seconda interrogazione parlamentare, su iniziativa di Diana Zingales, referente del Tavolo Giustizia di Azione Sicilia e vicesegretaria di Azione Messina. “L’obiettivo è ottenere risposte sulle iniziative adottate e su quelle che il Governo intende mettere in campo per garantire il rispetto dei diritti dei minori stranieri arrivati in Italia senza genitori o altri adulti di riferimento. La questione assume particolare rilievo anche per la Sicilia, che secondo i dati ministeriali riferiti al 31 dicembre 2025 accoglieva il 22% dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale. Un dato che pone l’isola al centro del dibattito sulle condizioni delle strutture di accoglienza e sulla tutela dei bambini e degli adolescenti più vulnerabili”, evidenziano.

Azione presenta una seconda interrogazione parlamentare: le richieste al Governo

Il deputato Fabrizio Benzoni, su iniziativa di Diana Zingales, ha presentato una nuova interrogazione parlamentare dopo quella già depositata in seguito alla prima condanna dell’Italia. Attraverso questo secondo intervento, Azione “intende chiedere al Governo quali misure siano già state adottate e quali ulteriori provvedimenti intenda assumere per impedire forme arbitrarie di privazione della libertà personale dei minori stranieri non accompagnati. Le richieste riguardano anche la verifica dell’adeguatezza delle strutture di accoglienza e l’individuazione di strumenti capaci di prevenire ulteriori violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione europea. Il partito pone quindi l’accento sulla necessità di passare dalle verifiche formali a interventi concretamente in grado di assicurare il rispetto delle garanzie previste per i minori”.

Fabrizio Benzoni: “i diritti dei minori non sono negoziabili”

Il deputato di Azione Fabrizio Benzoni interviene sulla nuova condanna europea e chiede al Governo risposte puntuali sulle condizioni del sistema di accoglienza. “I diritti dei minori non sono negoziabili e uno Stato non può permettersi di calpestarli. È inaccettabile che l’Italia continui a ricevere condanne dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per il mancato rispetto dei diritti dei minori stranieri non accompagnati. Non possiamo permettere che le carenze del sistema di accoglienza si traducano nella violazione di diritti fondamentali. Il Governo non può limitarsi agli annunci o alla propaganda. Servono controlli, responsabilità e soprattutto risposte concrete. Con la mia interrogazione chiedo che venga fatta piena luce sulla situazione e che siano adottate tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle tutele previste per i minori”, dichiara il parlamentare.

Diana Zingales (Azione Messina): “il rischio è quello di un approccio securitario che antepone il controllo alla tutela dei minori”

Sulla questione interviene anche Diana Zingales, referente del Tavolo Giustizia di Azione Sicilia e vicesegretario di Azione Messina, promotrice dell’iniziativa che ha portato alla presentazione della seconda interrogazione parlamentare. Zingales sottolinea “la particolare rilevanza della vicenda per la Sicilia e richiama l’attenzione sulle condizioni dei minori che arrivano in Italia senza la protezione dei propri familiari”. “La Sicilia accoglie il 22% dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia. Colpisce anche il dato dei quasi 3.000 minori provenienti dall’Ucraina, secondo Paese di origine dopo l’Egitto. Parliamo di bambini e adolescenti lontani dalle proprie famiglie, che hanno bisogno di protezione e che, in molti casi, arrivano nel nostro Paese per sfuggire alla guerra, portando con sé il trauma delle esperienze vissute. È preoccupante che continuino a susseguirsi condanne dell’Italia per violazioni dei loro diritti. Queste sentenze evidenziano il rischio di un approccio securitario che antepone il controllo del minore straniero non accompagnato alla sua tutela. Non basta destinare formalmente una struttura all’accoglienza dei minori se poi non vengono garantiti i loro diritti fondamentali. Un bambino che arriva da solo nel nostro Paese non può essere trattato come un soggetto pericoloso da rinchiudere: lo Stato ha il dovere di proteggerlo e aiutarlo”, conclude Zingales.