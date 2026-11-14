Minacce a Lotito, Mulè (FI): “solidarietà al Senatore e ai familiari, chi diffonde odio merita solo disprezzo”

“Davanti alla richiesta di processare 22 persone per le gravissime minacce nei confronti di Claudio Lotito e dei suoi familiari non si può non provare un sentimento di solidarietà e di vergogna. Solidarietà verso Lotito e la sua famiglia turbati – e a ragione magari impauriti – per i toni e la quantità delle minacce, vergogna perchè è evidente la deriva nella quale si è caduti“. È quanto dichiarato da Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia.

“Non può esserci ambiguità, non può esistere alcuna attenuante: chi ricorre alle minacce, chi diffonde odio non merita alcun confronto ma solo un risoluto disprezzo perchè indegno di vivere in una comunità civile“, conclude Mulè.