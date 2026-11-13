Milazzo, ruba in due supermercati e tenta la fuga in bicicletta: 43enne arrestato dopo aver opposto resistenza ai Carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, a Milazzo, i Carabinieri della Compagnia del luogo hanno arrestato in flagranza un 43enne, originario di Messina e già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “furto aggravato” e “resistenza a Pubblico Ufficiale”. L’arresto è scaturito da una richiesta di intervento al numero di emergenza ”112 NUE”, con cui era stato segnalato un furto appena commesso nella zona commerciale di Milazzo, ove un uomo si sarebbe introdotto in un primo supermercato, da cui avrebbe asportato alcuni prodotti, per poi eludere i controlli del personale di vigilanza e darsi alla fuga. Inoltre, poco dopo, si sarebbe introdotto anche in un altro supermercato del vicino “Parco Corolla”, ove si sarebbe impossessato di altra merce per poi tentare di dileguarsi in sella a una bicicletta.

Il 43enne è stato immediatamente raggiunto dai militari, che sono riusciti a bloccarlo nonostante abbia opposto resistenza

A quel punto, le immediate ricerche condotte dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia, nonché delle Stazioni di Pace del Mela e Roccavaldina hanno consentito di rintracciare nelle immediate vicinanze il soggetto che era stato segnalato. Nella circostanza, il 43enne ha subito abbandonato la bicicletta e la refurtiva, cercando di dileguarsi a piedi, ma è stato immediatamente raggiunto dai militari, che sono riusciti a bloccarlo nonostante abbia opposto resistenza. Alla luce di quanto accaduto, l’uomo è stato quindi arrestato e poi tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre l’intera refurtiva è stata recuperata e restituita ai due esercizi commerciali da cui era stata asportata.

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e rilevato l’interesse pubblico della notizia che ha suscitato notevole clamore mediatico, nonché nel rispetto dei diritti degli indagati, i quali – in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari – sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo ai medesimi indagati”.