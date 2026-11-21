Un atto vandalico contro la memoria di Lea Garofalo, la testimone di giustizia vittima della ‘ndrangheta. A Milano è stata deturpata con una scritta la targa di intitolazione del giardino di via Montello dedicato alla donna, diventata un simbolo della lotta alla criminalità organizzata. A rendere noto l’accaduto è il presidio milanese di Libera, che ha espresso il proprio sdegno insieme all’Assemblea Civica Antimafiosa, la rete che riunisce associazioni, realtà e sindacati lombardi impegnati sul fronte dell’antimafia.

Deturpata la targa di Lea Garofalo nel giardino di via Montello

L’episodio riguarda la targa commemorativa dedicata a Lea Garofalo, collocata nel giardino di via Montello, a Milano. Una scritta ne ha deturpato la superficie, suscitando la reazione delle associazioni impegnate nella tutela della memoria delle vittime della criminalità organizzata. Il giardino porta il nome della testimone di giustizia uccisa dalla ‘ndrangheta e rappresenta uno spazio pubblico dedicato al suo ricordo. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contenuto della scritta né sugli autori del gesto.

Libera e Assemblea Civica Antimafiosa esprimono sdegno

La notizia del danneggiamento è stata diffusa dal presidio di Libera a Milano, che ha manifestato indignazione insieme all’Assemblea Civica Antimafiosa. La rete riunisce diverse associazioni, organizzazioni e realtà sindacali della Lombardia impegnate nelle attività antimafia e nella difesa della memoria delle vittime delle organizzazioni criminali. La reazione delle associazioni è stata accompagnata da un intervento concreto per restituire alla targa il suo aspetto originario.

Al via la pulizia della targa dedicata alla testimone di giustizia

Gli esponenti di Libera e dell’Assemblea Civica Antimafiosa si sono già attivati per ripulire la targa dalla scritta che l’ha deturpata. L’intervento punta a ripristinare il simbolo commemorativo presente nel giardino di via Montello, mantenendo vivo il ricordo di Lea Garofalo e della sua testimonianza contro la ‘ndrangheta. Il gesto vandalico ha suscitato lo sdegno delle realtà antimafia milanesi, che si sono mobilitate per restituire decoro alla targa dedicata alla testimone di giustizia.