Midterm USA 2026, i sondaggi scuotono Trump: democratici avanti in 7 Stati, persino Texas e Kansas. Si profila una nuova onda blu?

Un possibile terremoto politico negli Stati Uniti, con risultati che fino a pochi mesi fa sarebbero apparsi difficili da immaginare anche in alcune storiche roccaforti repubblicane. Alla vigilia delle elezioni Midterm del 3 novembre 2026, gli ultimi sondaggi del New York Times e del Siena Research Institute delineano uno scenario particolarmente interessante: i candidati democratici risultano avanti in tutte e sette le competizioni per il Senato esaminate, comprese quelle in Texas e Kansas, due Stati tradizionalmente favorevoli al Partito repubblicano.

È il quadro che alimenta il dibattito sulla possibilità di una nuova Blue Wave, l’onda blu democratica, capace di modificare gli equilibri politici di Washington e rendere più difficile per Donald Trump governare nella seconda metà del proprio mandato. Ma gli stessi analisti invitano a non confondere le intenzioni di voto con i risultati delle urne. Diversi vantaggi sono contenuti entro il margine di errore statistico e le esperienze delle precedenti elezioni americane hanno dimostrato quanto possa essere complesso intercettare correttamente il consenso dell’elettorato trumpiano.

Midterm USA 2026, i sondaggi del New York Times: democratici avanti in tutti e sette gli Stati decisivi

Le rilevazioni finali New York Times/Siena, pubblicate domenica 1° novembre, prendono in esame sette Stati considerati particolarmente importanti per il controllo del Senato: Michigan, Texas, Maine, Kansas, Ohio, Alaska e Iowa.

Il dato più significativo riguarda il fatto che in ciascuna di queste competizioni il candidato democratico risulta numericamente avanti rispetto al principale avversario repubblicano. I distacchi, tuttavia, variano sensibilmente da Stato a Stato.

In Michigan, Abdul El-Sayed ottiene il 53% delle intenzioni di voto contro il 42% di Mike Rogers, un vantaggio di ben 11 punti percentuali. In Texas, James Talarico raggiunge il 50% contro il 43% di Ken Paxton, con un distacco di sette punti.

Nel Maine, Troy Jackson viene accreditato del 51% contro il 45% della senatrice repubblicana Susan Collins. In Kansas, Adam Hamilton raccoglie il 49% contro il 44% di Roger Marshall, mentre in Ohio l’ex senatore democratico Sherrod Brown registra il 49% contro il 44% del repubblicano Jon Husted.

Più contenute le differenze negli altri due Stati. In Alaska, Mary Peltola è al 48% contro il 46% di Dan Sullivan, mentre in Iowa Josh Turek precede Ashley Hinson per appena un punto, 48% contro 47%.

È proprio quest’ultimo dato a ricordare quanto il quadro rimanga incerto: in Iowa e Alaska i distacchi sono particolarmente ridotti e, in cinque delle sette competizioni, le differenze rilevate non consentono di escludere un risultato opposto a quello suggerito dai valori centrali dei sondaggi.

Texas e Kansas, i due Stati repubblicani al centro della sorpresa elettorale

Tra le indicazioni che hanno attirato maggiore attenzione figurano i risultati di Texas e Kansas. Si tratta di territori dove il Partito repubblicano ha storicamente espresso una parte importante della propria forza elettorale e nei quali una conquista democratica di un seggio senatoriale assumerebbe un significato politico particolarmente rilevante.

In Texas, il vantaggio di sette punti attribuito a James Talarico su Ken Paxton costituisce uno dei dati più evidenti delle rilevazioni finali. Il Texas non elegge un democratico al Senato federale dal 1988: il risultato del 3 novembre permetterà di verificare quanto il consenso misurato dai sondaggi corrisponda all’effettivo comportamento degli elettori.

In Kansas, il vantaggio di cinque punti di Adam Hamilton sul senatore uscente Roger Marshall rappresenta un’altra indicazione da osservare con attenzione, anche per la presenza di un candidato libertario, David Graham, accreditato del 4% delle preferenze.

Per i democratici, conquistare seggi in Stati attualmente rappresentati da repubblicani è fondamentale per modificare la maggioranza del Senato. Il partito deve infatti ottenere un guadagno netto di quattro seggi, senza perdere quelli già controllati, per arrivare a una maggioranza di 51 senatori.

Il caso Michigan: Abdul El-Sayed avanti di 11 punti su Mike Rogers

Il risultato numericamente più netto tra i sette sondaggi arriva dal Michigan, dove il democratico Abdul El-Sayed precede il repubblicano Mike Rogers con un distacco di 11 punti percentuali.

La particolarità di questa competizione è che, diversamente dal Texas o dal Kansas, il Michigan rappresenta per i democratici un seggio da difendere. La corsa riguarda infatti il posto lasciato libero dal senatore democratico Gary Peters.

Conservare questo seggio è essenziale per il calcolo della maggioranza. Una sconfitta in Michigan costringerebbe infatti i democratici a compensare quella perdita conquistando un ulteriore seggio repubblicano.

Il vantaggio registrato dai sondaggi costituisce dunque un dato favorevole al candidato democratico, ma sarà necessario attendere lo scrutinio per conoscere l’esito effettivo della competizione.

Il New York Times solleva il dubbio: possiamo davvero fidarci dei sondaggi?

Proprio l’ampiezza di alcuni vantaggi rilevati ha riportato al centro del dibattito americano una domanda fondamentale: quanto sono affidabili i sondaggi nell’era Trump?

Il New York Times richiama l’attenzione sui precedenti elettorali nei quali le rilevazioni hanno sottostimato il consenso dei candidati repubblicani. Secondo l’analisi riportata, «c’è la reale possibilità» che un fenomeno simile possa verificarsi nuovamente.

Il nodo riguarda soprattutto la capacità degli istituti demoscopici di rappresentare correttamente gli elettori del presidente. Come viene osservato nel passaggio attribuito al quotidiano americano, «i sostenitori del presidente Trump sono tendenzialmente restii a rispondere ai sondaggi, cosa che introduce quindi il rischio costante di un errore di valutazione».

Il problema è conosciuto dagli esperti di statistica elettorale: quando alcune categorie di elettori partecipano alle rilevazioni meno di altre, il campione rischia di non rispecchiare perfettamente l’orientamento del corpo elettorale, anche dopo le correzioni metodologiche applicate dai sondaggisti.

Un errore sistematico nella stima del voto repubblicano potrebbe modificare sensibilmente il quadro, soprattutto nelle competizioni caratterizzate da margini molto contenuti.

Lo stesso Siena Research Institute sottolinea che, nonostante i vantaggi democratici registrati, la maggioranza del Senato resta contendibile da entrambi i partiti. In particolare, il margine di errore statistico rende necessario interpretare con cautela i dati di Iowa, Alaska e delle altre competizioni più equilibrate.

Donald Trump ai minimi nei sondaggi: il consenso intorno al 35%

A rendere politicamente significativa la vigilia delle Midterm 2026 è anche il livello di gradimento del presidente Donald Trump, che nelle più recenti rilevazioni nazionali si colloca su valori particolarmente bassi.

Un sondaggio nazionale New York Times/Siena diffuso a ottobre attribuiva al presidente un indice di approvazione del 36% tra gli elettori probabili, mentre altre rilevazioni avevano registrato risultati ancora inferiori. Il Pew Research Center, per esempio, aveva misurato un’approvazione del 30% tra gli adulti americani nella ricerca condotta tra il 28 settembre e il 4 ottobre.

Anche Reuters/Ipsos ha rilevato un consenso molto contenuto: nell’indagine conclusa il 26 ottobre, il giudizio favorevole sull’operato del presidente si attestava al 32%.

Le differenze tra questi valori dipendono anche dalle metodologie utilizzate, dal periodo delle interviste e dalla popolazione esaminata. Tutte le rilevazioni descrivono comunque un livello di approvazione nazionale basso alla vigilia di un appuntamento elettorale nel quale il partito del presidente deve difendere le proprie maggioranze parlamentari.

Il precedente storico di Harry Truman nel 1946 e il confronto con Trump

Il dato assume ulteriore rilievo se confrontato con la storia delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Secondo il confronto storico richiamato dal New York Times, bisogna risalire alla presidenza di Harry Truman nel 1946 per trovare un presidente che abbia affrontato le Midterm con un livello di approvazione comparabilmente basso.

In quell’anno il Partito democratico di Truman subì una pesante sconfitta elettorale, perdendo il controllo di entrambe le Camere del Congresso.

Il confronto storico non costituisce naturalmente una previsione di quello che accadrà il 3 novembre. Le condizioni politiche, economiche e sociali sono profondamente differenti e la relazione tra popolarità presidenziale e risultati parlamentari non è automatica.

Rimane tuttavia un elemento significativo: le elezioni Midterm rappresentano tradizionalmente un’occasione nella quale gli elettori possono esprimere un giudizio sull’amministrazione in carica, premiandone o contestandone l’operato attraverso il voto per il Congresso.

Trump perde consensi anche tra i repubblicani, ma conserva il sostegno della maggioranza

Un altro elemento da osservare riguarda l’andamento del consenso di Trump all’interno dello stesso Partito repubblicano.

Le ricerche più recenti mostrano segnali di indebolimento rispetto a fasi precedenti della sua presidenza, pur senza indicare un abbandono generalizzato da parte dell’elettorato conservatore.

Un’indagine della Marquette Law School, condotta tra il 14 e il 22 ottobre, attribuisce a Trump il 75% di approvazione tra gli elettori repubblicani, contro un 23% di giudizi negativi. Nella rilevazione precedente, effettuata a settembre, l’approvazione nello stesso gruppo era del 78%.

Il presidente conserva dunque un sostegno maggioritario tra gli elettori del proprio partito, ma il calo registrato da alcune indagini suggerisce che anche una parte della base repubblicana esprime valutazioni meno favorevoli rispetto al passato.

Un’eventuale diminuzione della partecipazione o della motivazione al voto potrebbe incidere sulle competizioni più equilibrate, così come una maggiore mobilitazione democratica potrebbe influenzarne l’esito. Saranno però i dati dell’affluenza e dello scrutinio a chiarire se queste tendenze si tradurranno in risultati concreti.

La Blue Wave del 2018: quando i democratici conquistarono la Camera ma non il Senato

Il paragone più immediato è quello con le elezioni Midterm del 2018, svoltesi durante il primo mandato presidenziale di Donald Trump.

In quell’occasione si parlò diffusamente di «Blue Wave», l’onda blu democratica che attraversò numerosi distretti congressuali, permettendo al partito di riconquistare il controllo della Camera dei rappresentanti.

I democratici registrarono un guadagno netto di 41 seggi alla Camera, secondo la ricostruzione storica ufficiale della stessa istituzione parlamentare americana. Il risultato modificò profondamente gli equilibri politici a Washington, consegnando all’opposizione la possibilità di esercitare maggiori controlli sull’amministrazione Trump.

Al Senato, tuttavia, la situazione fu differente. I repubblicani conservarono la maggioranza e rafforzarono la propria rappresentanza, grazie anche a una distribuzione delle competizioni elettorali più favorevole al loro schieramento.

È proprio questa differenza a rendere importante il confronto con il 2026. Un forte orientamento nazionale a favore di un partito non si traduce necessariamente nella conquista di entrambe le Camere. Al Senato, in particolare, contano i risultati dei singoli Stati chiamati al voto, indipendentemente dal numero complessivo di elettori che sostengono ciascuno schieramento a livello nazionale.

Midterm 2026, la notte decisiva per il Congresso e per i prossimi due anni di Trump

I sondaggi finali New York Times/Siena forniscono quindi un quadro nel quale i candidati democratici registrano vantaggi in tutte le sette competizioni senatorie esaminate. Si tratta di risultati che alimentano il dibattito su una possibile nuova onda blu, ma che richiedono una lettura attenta delle differenze tra gli Stati e dei margini di errore.

Il 3 novembre 2026 gli americani rinnoveranno tutti i 435 seggi della Camera dei rappresentanti e 35 dei 100 seggi del Senato. Per Trump, la posta in gioco riguarda soprattutto la possibilità di mantenere una maggioranza parlamentare favorevole alla propria agenda politica.

Se i democratici conquistassero almeno una delle due Camere, si aprirebbe una fase di governo diviso, con maggiori ostacoli per l’approvazione delle leggi, dei finanziamenti e delle iniziative legislative sostenute dalla Casa Bianca. Un eventuale controllo democratico del Senato inciderebbe inoltre sulle nomine presidenziali che richiedono la conferma parlamentare.

Il risultato delle Midterm non determinerà la permanenza di Donald Trump alla Casa Bianca, ma definirà i rapporti di forza politici e istituzionali fino al termine del suo mandato.

La domanda decisiva, alla vigilia dell’Election Day, è dunque se i vantaggi registrati dai sondaggi rispecchino l’orientamento effettivo degli elettori oppure se le urne restituiranno un quadro diverso. Tra Texas, Kansas, Michigan, Ohio, Maine, Iowa e Alaska, saranno i voti reali a stabilire il nuovo equilibrio del Congresso americano.