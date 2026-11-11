Meteo, caldo anomalo tra Calabria e Sicilia: scirocco e foehn spingono le temperature fino a +32°C, ma da sabato cambia tutto

Il mese di novembre mostra una delle sue configurazioni bariche più estreme e divisive, trasformando il Mezzogiorno italiano nel teatro di una risalita termica straordinaria. Mentre le regioni settentrionali e l’alto Tirreno sono travolte da piogge alluvionali, allagamenti ed emergenze idrogeologiche generate dall’affondo del profondo vortice depressionario atlantico, Calabria e Sicilia sperimentano l’esatto opposto. La vasta ciclogenesi a ovest della Penisola funge infatti da formidabile pompa di calore, innescando un violento richiamo di correnti subtropicali direttamente dall’entroterra sahariano. L’impetuoso soffio di scirocco sta convogliando masse d’aria estremamente calde verso il canale di Sicilia e il mar Ionio, facendo impennare la colonnina di mercurio già in queste ore e cancellando ogni parvenza d’autunno sulle nostre province.

Domani l’apice della vampata: picchi fino a +32°C tra Cefalù e Capo d’Orlando per effetto foehn

La giornata di domani, giovedì 12 novembre, segnerà il momento culminante di questa ondata di calore fuori tempo massimo. I modelli ad alta risoluzione indicano valori termici che andranno a riscrivere le serie storiche per la seconda decade di novembre, complice un determinante fattore orografico. Le correnti sciroccali, una volta scavalcate le dorsali montuose dei Nebrodi, delle Madonie e dei Peloritani, precipiteranno verso il litorale tirrenico comprimendosi e riscaldandosi rapidamente per effetto di compressione adiabatica. Questo fenomeno di foehn di caduta farà schizzare le temperature ben oltre i +30°C lungo la fascia costiera compresa tra Palermo e Milazzo.

Le situazioni più estreme si registreranno proprio lungo la costa tirrenica della provincia di Messina e dell’area palermitana orientale: tra Cefalù e Capo d’Orlando si attendono punte straordinarie fino a +32°C, con un vento caldo e rafficoso che manterrà i tassi di umidità bassi e un’atmosfera opacizzata dal pulviscolo sahariano in sospensione. Anche i capoluoghi isolani e i rispettivi hinterland vivranno ore di caldo asfissiante per la stagione, con spiagge che torneranno a popolarsi e una percezione climatica del tutto simile a quella di un pomeriggio di inizio estate.

La Calabria verso i trenta gradi: caldo record tra la Piana di Gioia Tauro e la Valle del Crati

Il quadro termico risulterà altrettanto eccezionale sul versante calabrese. La spinta dei venti meridionali, unita ai venti di caduta dalle catene montuose dell’Aspromonte e delle Serre, provocherà una drastica impennata delle temperature sul versante tirrenico e nelle conche riparate. La Piana di Gioia Tauro e la Valle del Crati, nel Cosentino, registreranno le anomalie più vistose della regione, con la colonnina di mercurio destinata ad avvicinarsi prepotentemente alla soglia dei +30°C durante le ore centrali di domani.

Valori diffusamente compresi tra +26°C e +28°C interesseranno le pianure litoranee di Reggio Calabria, Vibo Valentia e Catanzaro, mentre sulle cime della Sila e del Pollino lo zero termico salirà a quote elevate, incompatibili con la prima decade di novembre. Si tratterà tuttavia di una tregua effimera e pesante, caratterizzata da cieli spesso velati da spesse concentrazioni di polvere desertica e da mareggiate impetuose lungo tutti i litorali esposti a mezzogiorno e a scirocco, dove il moto ondoso raggiungerà livelli di burrasca rendendo difficili anche i collegamenti marittimi.

La svolta nel fine settimana: da sabato crollo termico, piogge e temporali con le correnti settentrionali

Questo scenario paradossale, che vede le nostre terre strette nella morsa del caldo mentre il resto d’Italia affronta l’emergenza alluvioni, ha ormai le ore contate. L’evoluzione a medio termine conferma infatti una radicale manovra di rientro della circolazione atmosferica già a partire da venerdì sera, preludio a una vera e propria rottura stagionale. Il perno del ciclone tenderà a spostarsi gradualmente verso levante, richiamando verso sud un fronte freddo nord-atlantico destinato a spazzare via lo scirocco e la bolla sahariana.

La giornata della svolta sarà sabato 14 novembre, quando il quadro meteorologico su Calabria e Sicilia muterà radicalmente. L’ingresso impetuoso delle correnti settentrionali, tra maestrale e tramontana, determinerà un tracollo delle temperature anche di 10-12 gradi in poche ore, riportando un fresco autunnale su tutto il territorio. L’aria più fredda, interagendo con la grande quantità di calore e umidità accumulata sul basso Tirreno e sullo Ionio, innescherà la formazione di una marcata instabilità atmosferica, con la genesi di piogge e temporali localmente intensi che bagneranno diffusamente sia i litorali sia le zone interne montuose. Il mare andrà incontro a un repentino cambio di moto ondoso, chiudendo definitivamente questa anomala parentesi quasi estiva e restituendo al Sud un clima pienamente consono ai rigori autunnali.

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