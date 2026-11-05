Messina Volley, Sara Arena: “torniamo al PalaRescifina contro un Mascalucia attrezzato. Dobbiamo avere fiducia nei nostri mezzi”

Dopo tre trasferte consecutive il Messina Volley torna fra le mura amiche del “PalaRescifina” per la 4ª giornata del Campionato di Serie B2 femminile. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen affronteranno l’Alus Mascalucia, compagine fra le più quotate al salto di categoria. Le peloritane provengono da tre sconfitte consecutive e si stanno allenando per ben figurare nel primo impegno stagionale sul taraflex di casa.

A presentare il match di sabato alle ore 18.00 è il centrale giallo-blu Sara Arena: “Finalmente torniamo a casa di fronte ad un pubblico che non vede l’ora di guardarci in campo. Proveniamo da tre sconfitte con squadre attrezzate. Comunque dobbiamo soffermarci sul lavoro che facciamo in palestra con la consapevolezza che siamo una squadra giovane, in crescita e che deve trovare fiducia per affrontare le prossime gare. Siamo una squadra che merita, costruita con un obiettivo ben preciso”.