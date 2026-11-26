Nella 7ª giornata del Campionato di Serie B2 femminile, il Messina Volley si prepara al derby dello stretto contro la Puliservice Reggio Calabria. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen vorranno riscattare la sconfitta interna contro la Reale Mutua Volley Palermo, contro una compagine agguerrita anch’essa proveniente da una sconfitta a Santa Teresa. A presentare il match di sabato alle ore 18.30, presso la Palestra Boccioni di Reggio Calabria, è la schiacciatrice giallo-blu Marta Radicella: “Torniamo a giocare fuori casa con la voglia di fare bene e vincere.
Sappiamo le nostre potenzialità e quandro riusciamo ad esprimere il nostro gioco possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra. C’è un po’ di rammarico per la sconfitta della settimana scorsa ed infatti stiamo lavorando sugli errori fatti in momenti importati della partita“.