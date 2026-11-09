Messina Volley, prima vittoria: battuto il Mascalucia al tie-break

In un “PalaRescifina” gremito, il Messina Volley conquista al tie-break la prima vittoria stagionale, contro l’Alus Mascalucia, nella 4ª giornata del campionato di Serie B2 femminile. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen conquistano i primi due set, subiscono il ritorno delle avversarie per poi dominare il tie-break con cinismo e lucidità. Partita di altissimo livello da entrambe le parti con il Messina Volley ottimo in difesa, diretta dal libero Miriam Colombrita, e ispirato in regia con la palleggiatrice Milly Apruti, pronta ad imbeccare le bocche di fuoco giallo-blu. Primo set che parte in chiave etnea con tre spunti di Gidere Ba e che valgono il +4 (0-4). Nielsen e due muri di Apruti e Rebecca La Spada riequilibrano il parziale (5-5), ma le ospiti ripartono a testa a basssa e piazzano un nuovo +3 (5-8) firmato Jennifer D’Antoni e Doriana Lo Iacono.

Le locali non mollano e Marta Radicella trova il pari (9-9). Si viaggia punto a punto fino a quando Nielsen calibra il +2 (19-17) per le giallo-blu, inducendo coach Dario Messana al time-out. Il Messina Volley va sul set-point (24-22) con il secondo discrezionale ospite, che sortisce gli effetti desiderati visto che l’Alus trova il pari. Batti e ribatti ai vantaggi con Barbora Basile e il muro di La Spada a consegnare il set alle peloritane (28-26). Radicella e due palle a terra di Claudia Puglisi (muro ed ace) aprono il secondo set (+3; 5-2) in favore del Messina Volley, con le ospiti a reagire e trovare il pari (5-5) grazie ad Elide Bontorno. Il set scivola punto a punto fino al doppio vantaggio di casa (19-17) siglato da Radicella e l’ace di La Spada. Coach Messana va in pausa, ma Puglisi e Nielsen allungano a +4 (23-19). Nuovo discrezionale ospite con Nielsen a piazzare il set-point (+5; 24-19). Ba lo annulla e la stessa schiacciatrice italo/argentina porta sul 2-0 (25-20) il computo dei set per il Messina Volley. Bontorno apre il terzo con il +3 (1-4) per le ospiti. Sul 6-2 per la squadra etnea, le peloritane chiamano la pausa, ma la musica non cambia e si va sul +8 (5-13) con protagoniste Lo Iacono, D’Antoni e Martina Petta. Il Messina Volley cerca di ricucire, ma le ospiti, con lo stesso gap, si portano sul 20-12. Secondo discrezionale di casa e Ba firma il set-point (+12; 12-24). Il muro di La Spada lo annulla, ma Petta lo concretizza (13-25). Nel quarto l’Alus parte a testa bassa e fissa il +5 (2-7) con Bontorno, Lo Iacono, Petta e Ba.

Il Messina Volley va in pausa ed accorcia a -2 (6-8) grazie a Nielsen, Basile e Radicella. Il Mascalucia riparte e concretizza il +6 (10-16) sempre con Ba. Due palle a terra di Nielsen ricuciono a -4 (13-17) con coach Messana in pausa. Ba e D’Antoni allungano (+6; 13-19) e due punti di Ba chiudono il parziale (+8; 16-25) e portano il match al tie-break. Nel quinto La Spada e Radicella piazzano il +2 (4-2) per la squadra di casa con coach Messana in time-out. Ancora La Spada con due ace e la palla a terra di Basile tracciano il solco di +6 (8-2) per il Messina Volley. Lo Iacono e il muro di Ba accorcia a -4 (9-5). Il Messina Volley mantiene il pallino del gioco e con Puglisi, Nielsen e Basile va a +6 (13-7). Ba accorcia (13-8) con la compagine di casa a chiudere il match a proprio favore (15-8).

“Abbiamo purtroppo ancora paura di vincere e questo è dovuto alla tensione ed al nervosismo”

“Siamo molto felici di questo risultato – commenta Marcela Nielsen a fine gara – anche se ancora non siamo riuscite il massimo del nostro potenziale. Abbiamo purtroppo ancora paura di vincere e questo è dovuto alla tensione ed al nervosismo. Per questo stiamo lavorando soprattutto sulla parte mentale”. Circa il numersono tifo al “PalaRescifina” ha dichiarato: “C’era un bellissimo tifo e rispetto all’anno scorso abbiamo molti più dirigente e persone che si sono avvicinate alla nostra squadra e siamo molto contenti di questo”. “Andondo sotto 2-0 – dichiara coach Dario Messana – è evidente che l’approccio non è stato dei migliori, anche se c’è stato un inzio buono da parte nostra. Poi la voglia di fare punto del Messina Volley è stata maggiore. Nel terzo e quarto set abbiamo sbagliato di meno, ma alla fine il Messina Volley aveva più fame di noi. I 3-2 sono sempre molto emozionanti, ma noi non abbiamo espresso la nostra migliore pallavolo e dunque non sono soddisfatto di come abbiamo giocato. Facciamo tesoro e settimana prossima ci rimbocchiamo le maniche per migliorare il tutto”.

Messina Volley – Alus Mascalucia 3–2 (28-26; 25-20; 13-25; 16-25; 15-8)

Messina Volley: Ignoto, Romeo, Radicella 15, Mondello, Apruti 4, Basile 10, Nielsen 18, Puglisi 10, Arena, De Luca, La Spada 12, Colombrita (Lib. 1), Scalisi (Lib. 2). All. Gugliandolo.

Alus Mascalucia : Iezzi, Lo Iacono 12, D’Antoni 18, Petta 12, Ba 22, Di Lorenzo, Pecoraro, Ruggieri, Bontorno 9, Privitera 23, Lucà, Davì (Lib. 1), Moretti. All. Messana, 2° All. Lo Deserto.