Messina Volley, Claudia Puglisi: “a Pizzo trasferta difficile. Dobbiamo dare il massimo dall’inizio”

Il Messina Volley torna in trasferta visto che, nella 5ª giornata del campionato di Serie B2 femminile, farà visita alla Radioxstore Lory Pizzo Vibo Valentia. Le ragazze dirette da Marcela Nielsen provengono dall’importante vittoria casalinga contro l’Alus Mascalucia, che ha fruttato i primi punti stagionali. Le calabresi, nella scorsa giornata, si sono imposte in casa di Reggio Calabria ed all’attivo hanno due vittorie e due sconfitte.

A presentare il match di sabato, alle ore 18.00 presso il PalArcobaleno di Pizzo, è il centrale giallo-blu Claudia Puglisi: “A Pizzo sarà una trasferta difficile perché andremo a scontrarci con una squadra giovane e motivata che ha dimostrato il suo potenziale in queste prime partite di campionato. Noi dobbiamo dare il massimo dall’inizio e mantenere alta la concentrazione durante tutti i momenti della partita”. Circa il suo inserimento nel Messina Volley ha aggiunto: “Mi sto trovando molto bene con le mie compagne e credo molto in questa squadra e sulla nostra crescita, personale e d’insieme”.