Trasformare VisitMe da semplice marchio di promozione turistica a simbolo dell’identità messinese, coinvolgendo direttamente cittadini, imprese, associazioni e realtà culturali del territorio. È l’obiettivo emerso nel corso della seduta odierna, mercoledì 25 novembre, della V Commissione consiliare del Comune di Messina, presieduta dal consigliere Silvia Bosurgi e competente, tra le altre materie, in Turismo e Promozione del Territorio. Al centro dei lavori, l’approfondimento del progetto e il confronto sulle strategie da adottare per rafforzare la diffusione, la riconoscibilità e il valore del brand istituzionale della città. Alla riunione ha partecipato l’assessore al Turismo e al Brand Messina, Enzo Caruso, con il quale è stato condiviso un percorso finalizzato a consolidare il marchio come strumento di promozione, valorizzazione e qualificazione del territorio.

VisitMe, un marchio di qualità per le imprese e i consumatori

L’obiettivo è superare una visione del brand rivolta esclusivamente ai turisti, favorendo il coinvolgimento diretto della comunità messinese. VisitMe punta così a diventare un segno distintivo riconosciuto e adottato dal tessuto sociale, economico e culturale della città. “Il marchio di certificazione VisitMe – spiega l’assessore Enzo Caruso – offre un vantaggio significativo sia ai consumatori sia alle aziende che ne faranno richiesta. Attraverso il parere di un Comitato certificatore, attesta infatti la conformità di prodotti e servizi a uno standard stabilito dal Comune di Messina, titolare del marchio”.

“L’accreditamento al Marchio di Qualità VisitMe rappresenta, inoltre, un’importante opportunità per le attività aderenti: maggiore visibilità attraverso l’esposizione del logo nelle proprie vetrine e nei materiali promozionali, inserimento nell’elenco degli esercizi accreditati sul portale turistico comunale e partecipazione a una rete di qualità riconosciuta dall’Amministrazione. Un valore aggiunto anche nei confronti dei visitatori, sempre più attenti alla qualità dei servizi, alla professionalità, alla competitività dei prezzi e all’accoglienza”, sottolinea.

Silvia Bosurgi: “i messinesi diventino ambasciatori della propria città”

A sottolineare il valore identitario e partecipativo del progetto è la presidente della V Commissione consiliare, Silvia Bosurgi, che richiama l’importanza del senso di appartenenza e della collaborazione tra le diverse realtà del territorio per sostenere il rilancio turistico di Messina. “Promuovere Messina significa innanzitutto crederci per primi e diventare ambasciatori della nostra stessa terra. Il rilancio turistico della città non può prescindere dal senso di appartenenza e dall’orgoglio dei suoi cittadini. Oggi, insieme all’assessore Caruso, abbiamo ribadito l’importanza di fare rete: il brand VisitMe appartiene a tutta la comunità e deve essere riconosciuto come un patrimonio condiviso”, aggiunge Bosurgi.

“Rivolgo quindi un invito aperto ai cittadini, alle associazioni, agli operatori culturali e commerciali e a tutte le realtà che animano il nostro territorio: scegliete di identificarvi con VisitMe, di aderire al progetto e di accreditarvi ufficialmente. Ogni attività, ogni associazione e ogni cittadino possono contribuire a raccontare il volto migliore di Messina. Solo attraverso una partecipazione concreta, consapevole e orgogliosa possiamo costruire un’immagine moderna, accogliente e competitiva della nostra città”, spiega Bosurgi.