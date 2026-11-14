Messina, violenta lite tra due famiglie nel quartiere Giostra: muore un uomo di 54 anni, indagini in corso

Una lite scoppiata in strada tra persone appartenenti a due famiglie si è conclusa tragicamente a Messina, dove un uomo di 54 anni è morto nel quartiere Giostra. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, venerdì 13 novembre, e sono ancora numerosi gli aspetti da chiarire sulla dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, la discussione avrebbe coinvolto persone appartenenti a due distinti nuclei familiari, uno residente nel quartiere Cep e l’altro a Giostra. Non è ancora stato accertato quante persone abbiano preso parte alla lite né quali siano stati i motivi che l’hanno provocata.

Messina, uomo morto durante una lite a Giostra: si indaga sulle cause del decesso

Al centro degli accertamenti ci sono soprattutto le cause della morte del 54enne. Al momento non è chiaro se il decesso sia direttamente riconducibile allo scontro oppure ad altre circostanze. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori figura anche quella di un malore improvviso, forse un infarto, sopraggiunto durante la lite. Saranno gli accertamenti medico-legali a fornire elementi utili per chiarire cosa abbia provocato la morte dell’uomo e per ricostruire con maggiore precisione quanto accaduto.

Le indagini della Polizia sulla lite tra le due famiglie

Sulla vicenda sono impegnati gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Messina, che stanno lavorando per ricostruire le diverse fasi dell’episodio e chiarire le ragioni della lite. Gli investigatori dovranno inoltre stabilire il numero delle persone coinvolte e verificare l’esistenza di eventuali responsabilità. La dinamica resta dunque in fase di ricostruzione, mentre si attendono gli esiti degli approfondimenti medico-legali per fare luce sulla morte del 54enne.