Messina Vinyl Fest, tornanono gli eventi dedicati agli appassionati di vinili

Il Messina Vinyl Fest torna con nuovi appuntamenti per gli appassionati dei vinili. Il 26 e il 27 dicembre 2026 il Mercato Coperto Muricello ospiterà l’Holy Vinyl Market, mentre il 13 e il 14 marzo 2027 lo Stretto Vinyl Fest tornerà alla Camera di Commercio di Messina. Il Messina Vinyl Fest è organizzato dall’Associazione Vinyl Fest, realtà messinese dedicata alla cultura del vinile, all’arte e al riuso. Già nel marzo del 2026, la Sala Borsa della Camera di Commercio era stata teatro di un weekend di musica dedicato a collezionisti, appassionati e curiosi con oltre 70 metri di espositori tra vinili e spazi dedicati a CD, fumetti e libri. A maggio, invece, il Messina Vinyl Fest aveva aperto la stagione estiva con un evento dedicato al Sunset di Mortelle.