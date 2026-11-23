A poco più di due mesi dall’inaugurazione, la villetta “Piazza di Tutti” di Messina, situata accanto alla sede della Terza Circoscrizione, presenta già problemi alla pavimentazione dell’area giochi. A segnalare la situazione è il consigliere circoscrizionale Alessandro Cacciotto, che ha trasmesso una richiesta urgente all’Amministrazione comunale per verificare le condizioni della struttura e procedere alla sua messa in sicurezza. l segnalazione è indirizzata al sindaco, agli assessori all’Arredo urbano e ai Lavori pubblici, ai dirigenti dei Dipartimenti Servizi Tecnici e Servizi Ambientali e al presidente di Messina Servizi Bene Comune S.p.A..

Messina, problemi alla pavimentazione della villetta inaugurata a settembre

La villetta “Piazza di Tutti” è stata ufficialmente inaugurata il 17 settembre 2026, dopo un intervento realizzato nell’ambito dei fondi della democrazia partecipata. Il progetto aveva consentito di restituire alla cittadinanza uno spazio destinato all’aggregazione e allo svago, con particolare attenzione ai bambini. A distanza di appena due mesi, tuttavia, il consigliere Cacciotto segnala “criticità nella pavimentazione dell’area giochi. Secondo quanto riportato nella richiesta, una porzione significativa del manto in erba sintetica e del sottostante materassino antitrauma risulta sollevata, scollata o divelta”.

Pavimentazione danneggiata, Cacciotto chiede di accertare le cause

Uno degli aspetti centrali della segnalazione riguarda le cause del danneggiamento, che al momento non risultano accertate. Il consigliere della Terza Circoscrizione evidenzia infatti che “non è possibile stabilire con certezza se il distacco del materiale sia dovuto a eventuali difetti nella posa della pavimentazione oppure a possibili atti vandalici. Per questo viene richiesto un sopralluogo immediato da parte dei tecnici comunali, finalizzato a verificare se il tappeto sintetico e il materiale antitrauma siano stati installati correttamente e nel rispetto del capitolato d’appalto”.

Area giochi a rischio, richiesto il ripristino urgente del manto antitrauma

Al di là delle cause del danneggiamento, il consigliere richiama l’attenzione “sulla necessità di garantire la sicurezza dei bambini che frequentano la villetta. Il sollevamento del manto sintetico e del materiale antitrauma viene infatti indicato come una condizione potenzialmente pericolosa per i piccoli utenti dell’area giochi. La richiesta prevede quindi un intervento tempestivo per la messa in sicurezza e il ripristino della pavimentazione danneggiata, con l’obiettivo di restituire piena fruibilità e decoro allo spazio pubblico. La situazione assume particolare rilievo anche perché riguarda una struttura riqualificata da poco tempo attraverso un progetto sostenuto dai fondi della democrazia partecipata e destinato alle esigenze della comunità”.

Telecamere di videosorveglianza per proteggere “Piazza di Tutti”

Accanto alla verifica tecnica e al ripristino della pavimentazione, Alessandro Cacciotto chiede anche “l’installazione urgente di telecamere di videosorveglianza nell’intera area della villetta”. Secondo il consigliere, “la presenza di un sistema di controllo potrebbe contribuire a scoraggiare eventuali atti vandalici, consentire l’individuazione dei responsabili e tutelare il patrimonio pubblico appena riqualificato. La richiesta nasce dalla volontà di evitare ulteriori danneggiamenti e preservare nel tempo uno spazio destinato alla cittadinanza, senza attribuire allo stato attuale una causa certa al distacco della pavimentazione”.