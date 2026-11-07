Messina, Villa Dante al buio e senza bagni: la denuncia dei consiglieri della 3ª Municipalità

Villa Dante al buio e con i servizi igienici inutilizzabili. È la situazione denunciata dai consiglieri della III Municipalità di Messina Alessandro Cacciotto (Fratelli d’Italia), Mario Barresi (Popolari Autonomisti) e Claudia Minutoli (Scurria Sindaco), che chiedono “un intervento immediato per risolvere i disservizi riscontrati all’interno di una delle principali aree verdi della città. Il parco, quotidianamente frequentato da famiglie, bambini e anziani, presenta infatti alcune criticità che, secondo i tre rappresentanti circoscrizionali, ne compromettono la piena fruibilità”. Per questo motivo i consiglieri hanno trasmesso una nota ufficiale indirizzata al sindaco, all’assessore ai Lavori Pubblici e alla Messina Social City S.p.A., sollecitando un intervento urgente.

Villa Dante, bagni chiusi per mancanza d’acqua: disagi per i frequentatori

Una delle principali problematiche segnalate “riguarda l’inaccessibilità dei servizi igienici presenti all’interno della villa. I bagni risultano infatti chiusi e inagibili a causa della mancanza d’acqua, impedendone l’utilizzo da parte dei cittadini che frequentano il parco. Per sopperire a questa situazione, gli utenti vengono indirizzati verso i servizi del centro anziani, una soluzione che, secondo i consiglieri, provoca notevoli disagi sia ai frequentatori di Villa Dante sia alle attività che si svolgono regolarmente all’interno del centro. Una criticità particolarmente rilevante per un’area pubblica frequentata ogni giorno da persone di tutte le età, che si trovano così a non poter usufruire di un servizio essenziale”, evidenziano i consiglieri.

Illuminazione insufficiente, gran parte della villa rimane al buio nelle ore serali

L’altra problematica evidenziata dai consiglieri della Terza Circoscrizione riguarda “la carenza dell’illuminazione pubblica. Nelle ore serali, infatti, numerose lampade e punti luce risultano spenti, lasciando al buio gran parte degli spazi della villa”. Una situazione che, secondo Cacciotto, Barresi e Minutoli, compromette “la sicurezza e la vivibilità dell’area verde, rendendo più difficoltosa la frequentazione del parco dopo il tramonto. La mancanza di un’illuminazione adeguata si aggiunge così all’impossibilità di utilizzare i servizi igienici, contribuendo a limitare la funzionalità di uno spazio pubblico importante per la città”.

Cacciotto, Barresi e Minutoli chiedono un intervento urgente

Di fronte ai disservizi segnalati, i tre consiglieri circoscrizionali chiedono all’Amministrazione comunale di Messina e alla Messina Social City di intervenire tempestivamente per ripristinare condizioni adeguate all’interno del parco. “Si tratta di criticità intollerabili che compromettono la funzionalità di una struttura fondamentale per la cittadinanza”, sottolineano Alessandro Cacciotto, Mario Barresi e Claudia Minutoli.