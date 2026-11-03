Messina, Viale San Martino: Cacciotto (FdI) plaude allo stop alla pedonalizzazione e chiede la rimozione delle piste ciclabili

Il consigliere di Fratelli d’Italia alla Terza Circoscrizione, Alessandro Cacciotto, accoglie positivamente le ultime precisazioni di ATM sulla mancata pedonalizzazione del tratto di Viale San Martino compreso tra Villa Dante e Viale Europa, ma torna a sollevare la questione delle piste ciclabili presenti lungo l’arteria cittadina, chiedendo all’Amministrazione comunale di rivedere le scelte adottate negli ultimi anni. “Accogliamo come una notizia positiva la scelta di non pedonalizzare questa porzione di arteria cittadina», dichiara Cacciotto, ricordando la posizione assunta in passato dalla Terza Circoscrizione. «Vale la pena ricordare che, nel precedente mandato, il Consiglio della Terza Circoscrizione fu l’unico a esprimere voto contrario al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), proprio per contrastare l’ipotesi di pedonalizzazione di quel tratto di Viale San Martino”.

Viale San Martino, Cacciotto: “le piste ciclabili penalizzano residenti e viabilità”

Il consigliere di Fratelli d’Italia richiama quindi l’attenzione sulle difficoltà che, a suo giudizio, la presenza delle due piste ciclabili, insieme alle linee tranviarie attualmente fuori servizio, comporta per la mobilità e la vita quotidiana dei residenti. “Da oltre tre anni questo tratto di viale è stato pesantemente penalizzato dalla presenza contemporanea di due piste ciclabili che, unitamente alla presenza delle linee tranviarie (peraltro al momento fuori servizio), compromettono persino i gesti più semplici della vita quotidiana. Oggi è quasi impossibile fermarsi un istante per far scendere dall’auto una persona anziana o fragile sotto casa, e perfino i mezzi di pronto soccorso incontrano gravi difficoltà a intervenire tempestivamente”, sostiene Cacciotto.

Da qui la richiesta all’Amministrazione comunale di Messina di intervenire per modificare l’attuale assetto viario del tratto di Viale San Martino, valutando la rimozione delle piste ciclabili contestate. “Ci auguriamo – conclude Cacciotto – che l’Amministrazione comunale possa al più presto ravvedersi su questo punto e fare un passo indietro su una scelta che, a distanza di tre anni, si è dimostrata un autentico fallimento, a totale discapito dei residenti e delle attività del quartiere”.