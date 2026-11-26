Due notti di indagini per accertare le condizioni strutturali del sovrappasso ferroviario di Santo Stefano Superiore, a Messina. Le attività, in programma il 26 e 27 novembre 2026, dalle ore 22 alle 6, prevedono l’impiego di mezzi specializzati e attrezzature tecniche per l’esecuzione dei rilievi sull’infrastruttura. Per consentire gli interventi, la Città Metropolitana di Messina ha disposto l’istituzione temporanea del senso unico alternato lungo la strada provinciale 36, nel tratto interessato dai lavori. Le verifiche consentiranno di acquisire dati ed elementi tecnici utili a valutare lo stato di conservazione dell’opera e a definirne le condizioni strutturali. Le informazioni raccolte costituiranno una base conoscitiva per individuare eventuali esigenze di intervento e orientare la programmazione delle attività di manutenzione.

L’impiego dei mezzi d’opera, che occuperanno temporaneamente parte della carreggiata, richiederà la regolazione del traffico attraverso apposita segnaletica temporanea e personale incaricato, al fine di garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada. In caso di emergenza, sarà comunque assicurato il transito immediato dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. La programmazione degli interventi nelle ore notturne consentirà di operare nelle fasce caratterizzate da una minore intensità del traffico, riducendo le interferenze con la normale circolazione. Le verifiche si inseriscono nel quadro delle attività di monitoraggio e vigilanza delle infrastrutture, finalizzate ad aggiornare costantemente le conoscenze sullo stato delle opere e a fornire gli elementi necessari per programmare eventuali interventi di manutenzione e messa in sicurezza. Un’attività di controllo e prevenzione che contribuisce a individuare tempestivamente possibili criticità e a tutelare nel tempo la sicurezza e l’affidabilità delle infrastrutture del territorio.